Priča o Ningenu započela je 2007. godine na japanskom internetskom forumu 2Channel. U originalnoj objavi tvrdilo se da je posada broda za istraživanje kitova vidjela neobično stvorenje u blizini antarktičke obale. Isprva su mislili da je riječ o podmornici koja izranja – približili su se da bi svjedočili tom činu, ali objekt je munjevito nestao u valovima. Kada su malo bolje razmislili, zaključili su da su vidjeli vrstu kriptida, odnosno mitskog bića koje inače proučava kriptozoologija.



Nadjenuli su mu ime Ningen, što u prijevodu s japanskog označava 'ljudsko biće'. Ningen, za razliku od drugih kriptida, a prema svjedočenju nekih vidjelica, uistinu nalikuje na čovjeka. Kažu da izgleda poput ogromne humanoidne figure sa zaobljenom glavom.



Drugi pak tvrde da golemo biće svjetloplave boje ima ljudske karakteristike poput ruku i nogu, ali i oblik kita. Rjeđe se spominje kako je biće sitno, ali s ogromnom glavom, razrogačenim očima i ustima poput proreza.

Ningen navodno živi u vodama oko Antarktike (Foto: Getty Images)

Je li Ningen stvaran?

Što je točno istina, teško je reći. Jedna strana je uvjerena kako je Ningen neotkrivena vrsta koja živi u neistraženim oceanskim dubinama, a drugi da su ribari i istraživači u vodama oko Antarktike vjerojatno vidjeli santu leda, kita ili odbljesak svjetlosti i sve pogrešno protumačili.



Nedostatak činjenica pak intrigira nemirne duše na internetskim forumima.



Da bi dokazali postojanje Ningena, neki su ljudi počeli pretraživati Google Earth te ga "pronašli" na snimkama iz 2005. godine u blizini Južnog oceana.



Japanski akvarij Enoshima 2010. godine objavio je video na YouTubeu koji prikazuje život u oceanu, a u kojem je prikazano veliko biće s malim očima kako leži na dnu oceana. Iako su autori videa identificirali taj "misterij" kao kamenu formaciju u obliku žabe, internet je zaključio da je u pitanju zataškavanje.

