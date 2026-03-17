Boxty ili bacstai je tradicionalno irsko jelo - palačinka od krumpira koja se priprema od mješavine naribanog krumpira i kremastog pira uz dodatak brašna, mlijeka i jaja. Peče se na tavi sve dok ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
Irske palačinke od krumpira izvana su hrskave, a iznutra pahuljaste i mekane. Najčešće se poslužuju uz doručak kao prilog uz pečena jaja i slaninu, ili uz zasitna variva i gulaše za ručak ili večeru.
Vjeruje se da je prvi recept za boxty nastao još u 18. stoljeću kao način da se iskoriste ostaci krumpira. Mi vam danas donosimo recept za jednostavnu, ali iznimno ukusnu verziju koja se može napraviti u manje od sat vremena.
Irske palačinke od krumpira boxty - sastojci:
- 900 g krumpira za pečenje
- 250 ml mlaćenice
- 100 g glatkog brašna
- 2-3 mlada luka
- 2 velika jaja
- 1 čajna žličica praška za pecivo
- sol i papar po želji
- maslac za pečenje
Irske palačinke od krumpira boxty - priprema:
- Ogulite krumpir. Polovicu krumpira narežite na kocke otprilike iste veličine i stavite kuhati u posoljenu vodu oko 20-ak minuta dok ne omekšaju. Ostatak oguljenog krumpira naribajte na tanke trakice uz pomoć ribeža ili sjeckalice povrća. Istisnite višak vlažnosti iz naribanog krumpira.
- Kuhani krumpir pretvorite u pire i pomiješajte s mlaćenicom i izmućkanim jajima. Umiješajte glatko brašno u smjesu, naribani krumpir i prašak za pecivo. Posolite i popaprite po želji.
- Rastopite maslac u tavi i na njemu ispecite palačinke. Upotrijebite otprilike dvije žlice smjese za svaku palačinku - oblikujte je na tavi u krug i spljoštite, pa pecite oko pet do 10 minuta sa svake strane dok se palačinka ne ispeče do kraja i ne dobije lijepu zlatno-smeđu boju.
- Poslužite pečene palačinke s nasjeckanim mladim lukom kao prilog uz jelo. Dobar tek!
