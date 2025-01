Kada kuhamo varivo ili neko drugo jelo s dodatkom graha najlakše je posegnuti za konzervom s ovom mahunarkom i tako si skratiti vrijeme pripreme.

No grah možete skuhati i sami. Iako je riječ o nešto dužem procesu, on nije težak, a jamči ukusniji . Uz to omogućava vam da kontrolirate količinu soli i drugih dodataka koja se upotrebljava, ali i da uštedite.



Od pola kilograma suhog graha – u prosjeku košta od 1 do 1,7 eura ovisno o mjestu na kojem kupujete – dobit ćete minimalno 1 kg kuhanog graha. Grah bubri i udvostručava ili čak utrostručava svoj volumen u procesu namakanja, ali i kuhanja.



Za usporedbu, cijena jedne manje konzerve kuhanog graha od 400 grama (koja sadrži tek 240 grama ocijeđene mase kuhanog graha) košta od 85 centi do 1,4 eura u trgovinama. Računica je jasna – znatno ćete uštedjeti ako grah kuhate sami.

Što ću s kilogramom kuhanog graha?

S grahom možete pripremiti raznovrsna jela – od variva i gulaša do salata, namaza, pa čak i biljnih burgera i okruglica. Ako ne možete potrošiti svu količinu skuhanog graha odjednom ili u par dana, spremite ga u zamrzivač.

Namočite grah preko noći (Foto: Shutterstock)

Ocijeđeni kuhani grah pohranite u plastične vrećice za smrzavanje i stavite u ledenicu . Na ovaj način možete ih držati i do tri mjeseca. Kada vam je grah potreban, odledite ga i upotrijebite ga po želji.

Preberite grah

U suhom grahu znaju se naći kamenčići, suha trava i druge manje poželjne stvari, a pogotovo ako ga kupujete na placu. Rasprostrite grah po stolu i odvojite ga od smeća. Bacite u smeće i ona zrna graha koja su smežurana ili vidljivo neprikladna za konzumaciju.

Zašto moram namočiti grah prije kuhanja?

Jeste li ikada pokušali skuhati grah bez namakanja? Grah se sigurno kuhao satima, a nikako da se termički obradi do kraja. Vruća voda utjecala je samo na površinski dio zrna, dok je unutrašnjost bila suha i neukusna.



Da biste ga pravilno rehidrirali grah potrebno ga je potopiti pod običnom čistom vodom. Stavite grah u lonac s više nego što mislite da biste trebali – grah će popiti dosta tekućine u procesu namakanja. Pustite da se grah namače preko noći, odnosno oko 8 sati.

Stručnjaci tvrde da namakanje suhog graha ima još jednu važnu namjenu – ono smanjuje nadutost i plinove u crijevima nakon konzumiranja.

Grah s kobasicom popularno je jelo na ovim prostorima (Foto: Shutterstock)

Dodajte i malo sode bikarbone

Želite li dodatno omekšati suha zrna graha i smanjiti nadutost nakon konzumiranja, dodajte malo sode bikarbone . Dovoljno je staviti pola čajne žličice sode bikarbone u vodu u kojoj se grah namače, a neki stavljaju i manje količine prilikom kuhanja.



Određene biljke i začini mogu pomoći probavi i smanjiti rizik od plinova i nadutosti. Na primjer, jelima od graha možete dodati i đumbir, sjemenke komorača, kumin ili korijander.

Koliko dugo se kuha grah?

Grah koji se namakao preko noći ocijedite od viška vode, stavite u lonac i prekrijte novom, čistom vodom i stavite ga kuhati.



U ekspres-loncu namočeni grah možete skuhati za 20-ak minuta. Na štednjaku će vam biti potrebno oko 1 sat ili nešto malo više od toga. Vrijeme kuhanja ovisi o veličini i vrsti graha, ali i vašem štednjaku.



Tijekom kuhanja počet će se skupljati prljavo bijela pjena na površini lonca – ne brinite, ovo je posve normalno. Uklonite pjenu žlicom i nastavite kuhati dok se grah ne obradi termički do kraja.



Ako grah planirate upotrijebiti za varivo – skuhajte ga dopola, ocijedite od vode i stavite u lonac s pirjanim lukom, suhim mesom, temeljcem i drugim sličnim sastojcima te nastavite termički obrađivati dok ne bude gotovo do kraja. Dobar tek!

