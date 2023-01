Pretrpan zamrzivač u kojem nemate pojma što je što i otkada tu stoji realnost je većine nas. Police su više ideja nego koristan razdjelnik, a ionako sve stoji nagurano i ima oblik... hm, brda. Iz svega u pravilu se nalazi još jedan otvoren paket graška, i skoro ste sigurno da je taj načet nakon ovog koji sada koristite... ili ipak nije?

Na sreću, uz vrlo malo truda i pripreme i uz par odličnih trikova, zamrzavanjem si možete uštedjeti puno vremena, napraviti veliki korak prema zero waste filozofiji i lakše uživati u kuhanju omiljenih jela.

Imate natrpan i neuredan zamrzivač

Mehanički prebacujete ostatke hrane iz frižidera u zamrzivač i nakon nekog vremena nemate ni ideju što je sve unutra. Postaje opasno otvoriti vrata zamrzivača jer ledeni blokovi ispadaju i nemate pojma kako je to sve stalo unutra.

Niste baš sigurni ni što je sve to, jer nekako sve izgleda slično, a iskreno, nemate ni preveliku želju odmrzavati da biste shvatiti da vam se to baš i ne jede. Ako ne znate što se nalazi u vašem zamrzivaču i otkad je u njemu najbolje je ipak da hranu, teška srce, bacite i krenete ispočetka.

Nije vrijedno riskirati s pokvarenom hranom i baš ničemu ne služi pun zamrzivač hrane koju nećete pojesti. Zamrzivač možete jako dobro organizirati s samo par jednostavnih trikova, a prvi je: vodite popis! Možda zvuči dosadno i nepotrebno, ali brzo će vam prijeći u naviku i moći ćete iz svoga zamrzivača birati kao trgovini i za čas smisliti tjedni kućni meni.

Koristite neprimjerena pakiranja

Zamrznuta hrana 2 (Foto: Getty Images)

Uredan zamrzivač možete lakše imati, ako smrzavate hranu u primjerenim posudama i pakiranjima. Prevelike posude zauzimat će mnogo mjesta i nećete moći odmrznuti samo dio zaleđene količine.

Posude nepravilnog oblika ostavit će mnogo praznina među sobom, a u te se praznine sigurno mogao spremiti još koji obrok. Koristite posude za koje ste sigurni da se mogu zamrznuti i one koje se mogu dobro zatvoriti.

U plitkim posudama ostaci će se brže zamrznuti, manje će prostora biti neiskorišteno, a i daju se lijepo složiti jedna na drugu. Najbolji način da uštedite prostor u zamrzivaču je korištenje vrećica za zamrzavanje. Napunite vrećicu, iscijedite zrak i položite je u zamrzivač dok se ne zaledi. Zatim slažite porcije okomito jednu uz drugu, poput knjiga. Dobra je stvar što običnim markerom možete napisati što se nalazi u kojoj vrećici.

Ne označavate spremnike

Ispravno označavanje smrznutih ostataka može vam uštedjeti vrijeme i novac. Svaka posuda ili vrećica treba biti označena nazivom hrane, datumom kada je napravljena i datumom kada je smrznuta.

Nalijepite naljepnice na gornju i bočnu stranu posudakako biste izbjegli preslagivanje i uklanjanje nepotrebnih predmeta iz zamrzivača samo da provjerite što je to.

Sljedeći bi korak bio da s vremena na vrijeme prođete kroz zamrzivač i skuhate ono što je pred istekom trajanja. Neke namirnice mogu zamrznute stajati i do šest mjeseci, dok će se neke puno ranije pokvariti. Većina kuhanog mesa može stajati do četiri mjeseca, a juhe i variva i do šest mjeseci. Međutim, većina hrane obično je dobra oko tri mjeseca, pa to pravilo možete univerzalno primjenjivati.

Ne razmišljate unaprijed

Zamrznuta hrana 3 (Foto: Getty Images)

Sigurno vam se dogodilo da kad ste već odmrznuli veću količinu hrane, jedete je danima. Vrlo vjerojatno vam i dosadi i opet dio bacite jer ne možete jesti čitav tjedan isto.

Super ideja je zamrzavanje pojedinih porcija. Osim vrećica za zamrzavanje, tu će vam pomoći i silikonski kalupi za muffine u koji možete izliti juhu ili saft i zalediti – i odlediti onoliko porcija koliko vam treba.

Također, s malo planiranja, zamrzavanjem si možete skratiti pripremu kuhanog obroka. U kalupu za led možete zamrznuti recimo koncentrat rajčice, domaći temeljac ili maslac sa začinima koji koristite za umake. Kada kupite svježe povrće, ako ga nećete odmah pojesti, neka vam u naviku uđe da ga odmah nasjeckate i smrznete u ovako raspodijeljenim u porcijama i kad idete kuhati imat ćete osjećaj da se u nekoj kulinarskoj emisiji gdje je sve potrebno netko pripremio umjesto vas.

Ako zamrzavate gotovu hranu, možete prirediti čitav obrok s prilogom i desertom u posudu s odvojenim odjeljcima koji ćete samo podgrijati u mikrovalnoj.

Zamrzavate pogrešnu hranu i na pogrešan način

Nikada nemojte zamrzavati namirnice koje su na rubu kvarenja. Prije nego što hranu zaledite, ohladite je barem na sobnu temperaturu, a idealno je da prije nego je zaledite, stoji malo u hladnjaku.

Hranu odmrzavajte samo jednom i zamrzavajte samo jednom. Neke namirnice su pogodne za zamrzavanje. Sva jela koja sadrže škrob, neće odmrznuta izgledati kao svježa. Bjelanjak će sasvim promijeniti teksturu i postat gumenast, a mliječni proizvodi poput mlijeka, jogurta i sira vjerojatno će se razdvojiti. Krumpir će postati brašnast. Zapravo, sve povrće, osim ako je brzo zamrznuto poput kupovnog, lako će postati kašasto.