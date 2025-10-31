Svileni tofu ili mekani tofu je vrsta tofua koja ima vrlo nježnu, glatku i kremastu teksturu. Ona je rezultat specifične proizvodnje sojinog mlijeka – ima veći udio vode od klasičnog čvrstog tofua i ne preša se kako bi se uklonila tekućina.



Svileni tofu je sastavni dio azijske kuhinje, a posebno japanskih i kineskih jela. Iako je tofu originalno izumljen u Kini, svilenu verziju prvi su razvili Japanci, pa ne čudi što se nalazi u mnogim njihovim jelima, a odličan povod za tekst o ovoj zahvalnoj nairmici je Svjetski dan veganstva koji se obilježava 1. studenog.



Ne samo da je njegova tekstura drugačija, već je i smanjena i kalorijska vrijednost svilenog tofua. Sto grama svilenog tofua ima oko 50-ak kalorija te u prosjeku oko 5 grama proteina biljnog porijekla.

Svileni tofu lako se raspada pod prstima (Foto: Shutterstock)

Ova niskokalorična namirnica ima malo masnoće, dobar je izvor kalcija, magnezija i željeza, a karakterizira je vrlo neutralan okus zbog čega se može dodavati slanim i slatkim jelima.

Za što se koristi svileni tofu?

Vegani i vegetarijanci koriste je kao bazu za pripremu različitih umaka, nadjeva i namaza. Dodaju ju u juhe, variva i gulaše kada žele povećati proteinsku vrijednost jela. Svileni tofu može se pomiješati i s onim čvrstim te zdrobiti u popularnu vegansku verziju jaja na kajganu.



Dodati ga možete u smoothieje kako bi im podarili dodatnu kremastu teksturu, ali i upotrijebiti u kremama za kolače i torte. Svileni tofu, primjerice, sjajna je zamjena za jaja u pripremi čokoladnog moussea.



Servirati ga možete i sirovog s nešto aromatičnog umaka temeljenog na tostiranom sezamovom ulju, soja sosu, rižinom octu, čiliju, nasjeckanom češnjaku i mladom luku.

Svileni tofu možete dodavati u juhe i curryje (Foto: Shutterstock)

Na što treba pripaziti?

Svileni tofu nije tako široko rasprostranjena namirnica kao klasični tofu . U Hrvatskoj se može kupiti u trgovinama zdrave hrane ili specijaliziranim azijskim shopovima. Pakiranje od 300 grama obično se može pronaći po cijeni od oko tri eura.



Zbog svoje mekane teksture, ovaj proizvod zahtijeva nježno rukovanje kako biste spriječili njegovo raspadanje prije nego što ga dodate željenom jelu.

Najbolje ga je držati u hladnjaku, te potrošiti u cijelosti dan-dva nakon otvaranja pakiranja.



U nastavku teksta pronađite nekoliko recepata koja se mogu napraviti s dodatkom svilenog tofua.

