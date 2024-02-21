Galerija 3 3 3 3 Overseas Highway je 181 kilometara duga autocesta koja povezuje Miami s Key Westom na Floridi. Riječ je o inženjerskom čudu koje prolazi preko 44 otoka Florida Keysa u Atlantskom oceanu. Štoviše, kad se po njoj vozite, učinit će vam se kao da lebdite nad vodom.



Do početka 20. stoljeća brod je bio jedino prijevozno sredstvo kojim se moglo doći od Miamija do Key Westa, a vožnja je katkad znala trajati cijeli dan – ovisno o danu i meteorološkoj prognozi.



Zahvaljujući prekomorskoj autocesti poznatoj i pod imenom US1 autocesta, taj je put dramatično skraćen. Projekt je zapravo počeo s prekomorskom željeznicom, a kojoj je kumovao Henry Morrison Flagler.



Ovaj američki industrijalist zaljubio se u Floridu na prvi pogled te odlučio uložiti dobar dio svojeg bogatstva gradeći luksuzna odmarališta u njoj. Imao je samo jedan problem – ona su bila loše prometno povezana i mali broj ljudi mogao je u njima uživati.

Flaglerova ludost

Da bi približio Floridu potencijalnim putnicima, Henry Flagler je 1885. godine počeo povezivati niz razdvojenih željezničkih pruga duž atlantske obale Floride. Ogroman je izazov bio spojiti kopno s Key Westom koji se do 1900. godine smatralo najvećim gradom ove američke savezne države.

Nadahnut pričama o gradnji Panamskog kanala i potaknut ekonomskim mogućnostima, Flagler je odlučio izgraditi željezničku prugu preko otvorenog mora – sve do Key Westa, iako je većina suvremenika taj potez smatrala nemogućom misijom i apsolutnom ludošću.

U gradnju pruge uloženo je čak 50 milijuna dolara, od čega je gotovo dvije trećine investirao sam Flagler. Građena je, pak, sedam godina.



Radnici su obavljali težak fizički posao u nevjerojatnim uvjetima – gradilište je triput pogođeno uraganom koji je odnio mnoge živote, a morali su se boriti s lokalnom faunom poput aligatora, zmija i škorpiona.



Kada je pruga konačno dovršena 1912. godine, prozvana je osmim svjetskim čudom. Na prvoj vožnji vlakom do Key Westa Flagler je, navodno, rekao da je njegov san ispunjen i da može umrijeti sretan.

Nemojte se žuriti po autocesti

Pruga je bila otvorena za javnost sve do 1935. godine kada je razoran uragan uništio kilometre tračnica. Umjesto da ih obnove, američka vlada odlučila je izgraditi jednu od najdužih nadvodnih cesta koristeći Flaglerove željezničke mostove koji su mogli izdržati nalete vjetra od 200 kilometara na sat.



Mostovi su prošireni i prenamijenjeni, radnici su popločili tračnice, a Overseas Highway otvorena je za prolazak automobila u ožujku 1938. godine.

Cesta je i dalje u upotrebi. Pridržavate li se ograničenja brzine, od Miamija do Key Westa možete doći automobilom u nešto manje od četiri sata. Ipak, poznavatelji ovog kraja savjetuju da se ne žurite. Tijekom puta naići ćete na prekrasne krajolike i nestvarne prizore – odvojite vrijeme kako biste istražili ljepote arhipelaga Florida Keys.

