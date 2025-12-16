Božićni punč je aromatični napitak koji se pije za blagdane diljem svijeta. Ovo piće potječe iz Indije iz 17. stoljeća, otkuda je preneseno u Englesku i druge kutke našeg planeta.

Pretpostavlja se da ime punč (eng. Punch) potječe od indijske riječi paanch ili pet, a odnosi se na pet osnovnih sastojaka koji mora sadržavati: alkohol, šećer, limun (citrusno voće), vodu i začine.

S obzirom da su se božićni punčevi na sjevernoj polutki pili tijekom zimskim mjeseci, isprva su se servirali zagrijani, a obično radili na temelju vina ili rakija.

Tradicija ispijanja božićnog punča s vremenom se proširila diljem svijeta i počela uključivati različite vrste alkohola, od ruma preko džina do tekile.

Ova alkoholna pića miješala su se sa s voćnim sokoovima i svježim voćem poput limuna i naranči, sladila šećerom ili medom te začinjavala cimetom, klinčićem i zvjezdastim anisom.

Božićni punč poprima jedinstvene kombinacije sastojaka ovisno o regiji u kojoj se služi. U Njemačkoj se pije primjerice pije Feuerzangenbowle – svjevrsni punč koji kombinira kuhano vino, rum i karamelizirani šećer. Meksiko ima Ponche Navideno s jabukom, kruškom, guavom, šećernom trskom i tekilom.

Mi vam danas donosimo internacionalnu prazničnu verziju na bazi džina, pelinkovca i pjenušavog vina koje se služi hladno s kockama leda iz velike zdjele, a koje je oplemenjeno je đumbirom i citrusnim voćem.

Božićni punč s džinom - sastojci: 1 l soka od jabuke

750 ml pjenušavog vina

250 ml džina

50 ml pelinkovca

2 žlice meda

1 manji komadić đumbira

1 naranča

grožđe

klementine

ružmarin Božićni punč s džinom - priprema: Operite grožđe, uklonite bobe grožđa sa stabljike, osušite ih i stavite u zamrzivač preko noći da se zalede. Drugi dan pomiješajte zajedno džin, pelin, ohlađeni jabučni sok i pjenušavo vino u velikoj staklenoj posudi. Zasladite s medom. U tekućinu ubacite tanko narezane kriške svježeg đumbira, kriške naranče i klementina te grančice ružmarina po želji. U zdjelu dodajte i smrznuto grožđe. Ono će “glumiti” kockice leda u piću. Živjeli!

Rizling Raj(n)ski: Festival posvećen velikoj sorti koji je oduševio vinske poznavatelje +7