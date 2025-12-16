Galerija 1 1 1 1 Britanska Pošta u suradnji s Crystal Ski Holidays napravila je istraživanje o najpovoljnijim europskim skijalištima, a u koje je uključila 32 popularne destinacije u devet europskih država (Francuska, Italija, Austrija, Švicarska, Andora, Bugarska, Norveška i Finska), a koje Britanci najčešće posjećuju tijekom zime. U istraživanje nisu uključene, nama primamljive BiH i Srbija, ali lijepo je znati gdje se na Zapadu povoljno skija.

Da bi došli do rezultata uspoređivali su cijene ski karata, ski opreme, poduke skijanja, obroka i pića, a kako bi izračunali tjedni trošak na određenoj destinaciji. U ove cijene nije uključeno putovanje do destinacije, kao ni hotelski smještaj.

Bardonecchia na sjeverozapadu Italije proglašena je najjeftinijim skijalištem za odrasle osobe među svim analiziranim, a druga najpovoljnija opcija za obitelji, pokazala je studija.

Iako je u ovom skijalištu zabilježen rast cijena od 10,5 posto u odnosu na prošlu godinu, tjedni boravak za jednu odraslu osobu u Bardonecchiji iznosi 601 funtu, odnosno 685 eura, a za četveročlanu obitelji 1984 funte, odnosno oko 2259 eura.

Passo Tonale u Italiji najpovoljnija je europska destinacija za obiteljsko skijanje (Foto: Shutterstock)

Zapravo, niz talijanskih skijališta se našlo u top 10 najpovoljnijih skijaških destinacija u Europi. Passo Tonale u regiji Trentino proglašen je najpovoljnijom ski destinacijom za obitelji s obzirom da nudi besplatnu ski-kartu djeci mlađoj od osam godina te u pratnji odrasle osobe. Za tjedni boravak četveročlane obitelji (dvije odrasle osobe i dvoje djece) treba izdvojiti oko 1797 funti, odnosno 1955 eura.

U top 10 najpovoljnijih skijališta za odrasle i obitelji našle su se i talijanske ski destinacije Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz i La Thule.

I Slovenija na listi

Kada je u pitanju obiteljski skijaški odmor, britanska Pošta usporedila je cijene i u Kranjskoj Gori u Sloveniji. Ova je destinacija pala s drugog na četvrto mjesto za najpovoljniji obiteljski skijaški odmor. Trošak odmora za četveročlanu obitelj u Kranjskoj Gori ove godine, a prema britanskoj Pošti iznosi 2117 britanskih funti, odnosno oko 2480 eura.

Najskuplja skijališta, pak, nalaze se u Švicarskoj i Austriji, pokazala je studija britanske Pošte.

Koja su to najjeftinija skijalište u Europi prema analizi britanske Pošte u 2026. godini, pogledajte u nastavku teksta.

Najjeftinija skijališta za odrasle u 2026.:

Bardonecchia, Italija Borovets, Bugarska Geilo, Norveška Bansko, Bugarska Sauze, Italija Sestriere, Italija Le Corbier, Francuska Cervinia, Italija Kronplatz, Italija La Thuile, Italija

Najjeftinija obiteljska skijališta u 2026.:

Passo Tonale, Italija Bardonecchia, Italija Bansko, Bugarska Kranjska Gora, Slovenija Beitostølen, Norveška Geilo, Norveška Pyhä, Finska Arinsal, Andora Sestriere, Italija La Thuile, Italija



