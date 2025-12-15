Galerija 6 6 6 6 Prije nego što otvore vrata u devet sati ujutro, u kuhinji bistroa Health'n'Joy na zagrebačkim Vrbanima je itekako živo - sve što se može, ondje se radi od nule. I to bez pojačivača okusa, praškova, kocki i kemije, isključivo od malih proizvođača s kojima su na ti, ili većih, ali provjerenih dobavljača. Iako health u nazivu bistroa ne povezujemo sa slašću u tanjuru, bistro na Vrbanima je uspio u svojem naumu ponude jela koja su i fina i zasitna, a ne ostavljaju onaj osjećaj težine zbog kojeg nam se oči počnu sklapati nakon obilnijeg ručka.

Gosti ih hvale upravo zbog toga što mogu doći i pojesti nešto dobro za sebe te nakon toga nastaviti s poslom. Da slatko ne mora biti nezdravo, potvrđuju deserti bez rafiniranih šećera za koje se koriste eko ili bio prašak za pecivo bez fosfata i glutena. Jedan od slasnih primjera je “mađarica” s korama od pirovog brašna, domaćih jaja, organskog sirovog kakao praha, eko praška za pecivo i organskog šećera kokosovog cvijeta. Domaća “Nutella” daje slast išlerima, a na slatkoj strani jelovnika čekaju i išleri, fritule, palačinke s domaćim namazom od lješnjaka, torta od kikirikija i čokolade i veganski brownie.

Health'n'Joy (Foto: Health'n'Joy)

Za blagdanske dane pripremili su dvije vrste limitiranih poslastica u dva poklon paketa. U jednom se kriju domaći kolačići (vanilin kiflice, pirovi keksići s čokoladom, zdrave kuglice od kokosa i energetske kuglice od datulja). Ljubitelji zdravih grickalica mogu odabrati i paket s ušećerenim bademima, krekerima sa sjemenkama, ručno rađenom granolom i još ponekim ukusnim iznenađenjem.

