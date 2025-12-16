Galerija 8 8 8 8 U dobra stara vremena, prije nego što smo objeručke prihvatili strane lance brze hrane, a burger je bio tek skromni hamburger, dobro se znalo koja su to mjesta na koja se odlazi sanirati štetu nakon izlaska. Bilo da je riječ o sendvičarnicama ili ćevabdžinicama, zagrebački pajzlovi neumorno su hranili gladuše u sitne noćne sate. Nažalost, old school mjesta na kojima se možemo pokušati resetirati na povratku kući danas je sve manje – tek poneka trovačnica i pekarnica ostale su na dohvat usta kao relikti prošlih vremena.

Zamijenila su ih mjesta na kojima se najprije fotka, a tek potom jede. Kad smo čuli da se na Trešnjevci otvorilo mjesto koje se specijaliziralo za hot dogove pomislili smo da bi moglo popraviti statistiku mjesta u gradu s retro štihom, pa smo brže-bolje odlučili provjeriti o čemu se radi. Hot Frog se otvorio prije nekih pola godine, a na Google recenzijama skuplja solidne ocjene. Na putu do Ozaljske komentirali smo kako su se dobro sjetili jer su hot dogovi na benzinskim pumpama totalni hit, baš kao i ušminkane verzije hrenovke u pecivu koje se tamane na Adventu.

Hot Frog - 1 (Foto: Punkufer)

Na mjestu nekadašnje galerije, na manje od pet minuta hoda od Dafine (sada već kultne pekarnice poznate po ogromnim kroasanima) ugledat ćete zelenog žapca sa šeširom i naočalama kako mami klasičnim hot dogom, ali uz dodatak raznih umaka i dodataka. Pa tako naručiti možete pileći hot dog ili onaj s dimljenom debrecinkom, te sve skupa zašamarati chilli con carneom - čilijem s mesom - popularnim Tex-Mex jelom koje podsjeća na bolonjez, ili pak utopiti hrenovke u umaku od rastopljenog sira. Isto to možete učiniti i krumpirićima, ako niste za minimalističku verziju.

Hot Frog - 1 (Foto: Punkufer)

Osim kečapa, senfa, majoneze, tartara i ljutog umaka, odabrati možete i prženi ili svježi luk, kukuruz te povrtne sendvič-klasike: rajčicu, krastavce ili kupus. Bacite li pogled na jelovnik vidjet ćete klasični pileći hot dog za 3,5 eura i combo s chilli con carneom i cheesy umakom za 6 eura. Hot dog s dimljenom debrecinkom je 4,5 eura, odnosno 7 eura u bogatijoj varijanti. Prženi krumpirići su od tri do šest eura, a combo nachosi su šest eura. U ponudi je i sendvič s piletinom i sirom za 7 eura te nešto laganija jela poput riže s piletinom, pileće salate ili chilli con carneom. Mi smo dugo birali, razmišljali i kombinirali, a simpatičan domaćin je imao strpljenja za sva naša pitanja.

Hot Frog - 2 (Foto: Punkufer)

Doznali smo da su debrecinke iz lokalne mesnice i da se osim hot dogova često traži i Mac and cheese piletina. Dok su krumpirići cvrčali gledali smo kako se tjestenina bogato prelijeva umakom od sira i potom na vrh slaže pohana piletina. Klinci i školarci ovo jelo najčešće naručuju, a sudeći po porciji vjerujemo da nakon pozamašne porcije nisu gladni pola dana. Uskoro smo se i sami uvjerili da su porcije doista goleme, a naručite li combo hot dog opskrbite se s kojom salvetom više nego što mislite da će vam trebati – i savjetujemo, sjednite za stol umjesto da jedete s nogu.

Na raspolaganju je nekoliko stolova, pa ako imate sreće uhvatit ćete koji slobodan. Kad je riječ o okusima, ovo je ona vrsta hrane koja ne pokušava biti nešto što nije – brza je, jednostavna i zasitna bez filozofiranja tako da ne treba očekivati čudesa od mesa. Nepretenciozna je, baš kao i vibe u lokalu kakav nedostaje u hladnim lancima brze hrane gdje nećete pronaći domaćinski ugođaj.

