Galerija 1 1 1 1 Grčki jogurt iznimno je popularan u posljednjih nekoliko godina. Ovaj mliječni proizvod vrlo je fleksibilan – koristiti se može za u slanim i slatkim jelima te servirati za doručak, ručak i večeru.

Grčki jogurt nastaje posebnim procesom izrade - cijeđenjem tekuće sirutke iz fermentiranog mlijeka, zbog čega ima viši udio proteina od običnih jogurta. U 100 grama ovog jogurta naći ćete oko 10 grama proteina i tek nešto manje od 60 kalorija.

Istovremeno, obiluje kalcijem koji je važan za čvrstoću kostiju i zuba te drugim važnim nutrijentima poput kalija, cinka te vitamina B6 i B12.

Grčki jogurt sadrži i dobre bakterije – probiotike, koje štite crijeva i pospješuju rad probavnog sustava.

Grčki jogurt je jako kremast i fin (Foto: Shutterstock)

Povrh svega, grčki jogurt ima prekrasnu kremastu teksturu i bogat mliječni okus koji se može iskoristiti na različite načine.

Grčki jogurt može biti odlična baza za zdrave zdjele - pomiješajte ga s nasjeckanim sezonskim voćem, orašastim plodovima i sjemenkama po želji te omiljenim žitnim pahuljicama ili granolom te poslužite na početku dana.

Dodati ga možete i chia puding i hladnoj zobenoj kaši koji se također nameću kao dobar izbor za doručak ili međuobrok.

Kremasta tekstura grčkog jogurta sjajno će se uklopiti i u različite namaze, umake i preljeve za salatu u kojima biste inače koristili majonezu ili vrhnje – manje je masno rješenje, a koje istovremeno nudi lijepu dozu bjelančevina. Ovakav tip umaka savršeno će odgovarati i uz meso pečeno na roštilju

Grčki jogurt možete dodati i u smjese za kolače, torte, pa čak napraviti i laganiju verziju šlaga za slastice.

Nastavite čitati tekst i pronađite nekoliko recepte s grčkim jogurtom, idealne za ljetne dane.

“Šlag” od grčkog jogurta

Zamijenite dio vrhnja za šlag s grčkim jogurtom i istucite kremastu smjesu koja se može odmah poslužiti uz pohani kruh, pečene palačinke ili hrskave vafle. Tučeni grčki jogrt možete premazati i preko obične kriške kruha, kolača i torti. Imamo recept!

Smrznuti jogurt

Kada je vani jako vruće, počastite se s hladnim desertom. Ovaj smrznuti grčki jogurt sa šumskim voćem izvrsno je rješenje. Štoviše, za pripremu deserta bit će vam potrebno tek tri sastojka.

Cheesecake od grčkog jogurta

Grčki jogurt je nedavno bio i zvijezda velikog viralnog hita – cheesecakea od svega dva sastojka. U grčki jogurt bi se umetali hrskavi keksi, ostavili nekoliko sati da omekšaju, a potom jeli sa žlicom poput torte od sira. Naš savjet: zasladite jogurt prije nego što stavite kekse u njega, bit ćete zadovoljniji završnim rezultatom.

Kolač od grčkog jogurta

Ako ste se zaželjeli “konkretnog” kolača, ova slastica odličan je izbor. Riječ je o kolaču od grčkog jogurta s aromatičnim posipom na bazi cimeta. Da biste ga napravili, ne trebaju vam komplicirani sastojci ni posebna pomagala, izuzev električnog miksera.

Slani namaz od grčkog jogurta

Izmiksajte feta sir i grčki jogurt, dodajte začinsko bilje po želji i napraviti brzinski namaz za kruh i tortilje. Okus je fantastičan, a posao će biti gotov u svega par minuta.

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