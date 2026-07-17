Veganski popečci s tikvicama i kvinojom odličan su izbor za predjelo, međuobrok ili lagano glavno jelo. Moramo vas upozoriti da ćete teško odoljeti da ne uzmete još jednu i još jednu i... jer su divno hrskavi izvana, mekani iznutra i prepuni svježeg povrća i kopra.

Umjesto jaja koristi se smjesa od slanutkovog brašna koja odlično povezuje sastojke, pa je recept ujedno i bez glutena i potpuno biljnog podrijetla. A ako želite da su još hrskaviji, odat ćemo vam trik: nakon prženja prebacite ih u pećnicu zagrijanu na 200 stupnjeva i pecite još 10 do 15 minuta. Dobar tek!

Popečci s tikvicama i kvinojom - sastojci: 370 g kuhane i ohlađene kvinoje

300 g naribanih tikvica (oko 2 manje tikvice)

2 žlice ulja avokada ili kokosovog ulja (+ malo za pečenje)

75 g sitno nasjeckanog luka (1 manja glavica)

4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana

1/2 čajne žličice soli

prstohvat mljevenog crnog papra

60 g nasjeckanog špinata

40 g slanutkovog brašna

60 ml vode

15 g svježeg kopra, sitno nasjeckanog

60 g bezglutenskog glatkog brašna (po potrebi dodati još) Za posluživanje (po želji) biljni jogurt

humus

umak od češnjaka i kopra

svježi kopar

kriške limuna Popečci s tikvicama i kvinojom - priprema: Ako već nemate kuhanu kvinoju, pripremite je unaprijed prema uputama na pakiranju i ostavite da se potpuno ohladi. Tikvice naribajte na krupo. Stavite ih u čistu kuhinjsku krpu ili gazu pa dobro iscijedite što više tekućine. U većoj tavi zagrijte ulje pa dodajte luk i češnjak. Posolite, popaprite i pirjajte 3 do 4 minute dok luk ne omekša. Dodajte naribane tikvice i nastavite pirjati još oko 2 minute. Na kraju umiješajte špinat i kratko ga zagrijte dok ne uvene. Maknite s vatre i ostavite da se malo ohladi. U manjoj zdjeli pomiješajte slanutkovo brašno i vodu. Miješajte dok ne dobijete glatku, rijetku pastu bez grudica. U velikoj zdjeli pomiješajte kuhanu kvinoju, pirjano povrće, kopar i 1/4 čajne žličice soli. Dodajte smjesu od slanutkovog brašna i dobro promiješajte. Na kraju umiješajte bezglutensko brašno. Smjesa treba biti dovoljno čvrsta da se lako oblikuje. Ako je još uvijek premekana, dodajte još malo brašna. Od smjese oblikujte polpete debljine oko 1 cm i promjera dlana. U većoj tavi zagrijte malo ulja. Pecite popečke na srednje jakoj vatri oko 4 minute sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu.

Koju je bolje kupiti: malu ili veliku tikvicu? I što napraviti ako pogriješite u odabiru? +1