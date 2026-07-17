Veganski popečci s tikvicama i kvinojom odličan su izbor za predjelo, međuobrok ili lagano glavno jelo. Moramo vas upozoriti da ćete teško odoljeti da ne uzmete još jednu i još jednu i... jer su divno hrskavi izvana, mekani iznutra i prepuni svježeg povrća i kopra.
Umjesto jaja koristi se smjesa od slanutkovog brašna koja odlično povezuje sastojke, pa je recept ujedno i bez glutena i potpuno biljnog podrijetla. A ako želite da su još hrskaviji, odat ćemo vam trik: nakon prženja prebacite ih u pećnicu zagrijanu na 200 stupnjeva i pecite još 10 do 15 minuta. Dobar tek!
Popečci s tikvicama i kvinojom - sastojci:
- 370 g kuhane i ohlađene kvinoje
- 300 g naribanih tikvica (oko 2 manje tikvice)
- 2 žlice ulja avokada ili kokosovog ulja (+ malo za pečenje)
- 75 g sitno nasjeckanog luka (1 manja glavica)
- 4 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
- 1/2 čajne žličice soli
- prstohvat mljevenog crnog papra
- 60 g nasjeckanog špinata
- 40 g slanutkovog brašna
- 60 ml vode
- 15 g svježeg kopra, sitno nasjeckanog
- 60 g bezglutenskog glatkog brašna (po potrebi dodati još)
Za posluživanje (po želji)
- biljni jogurt
- humus
- umak od češnjaka i kopra
- svježi kopar
- kriške limuna
Popečci s tikvicama i kvinojom - priprema:
- Ako već nemate kuhanu kvinoju, pripremite je unaprijed prema uputama na pakiranju i ostavite da se potpuno ohladi.
- Tikvice naribajte na krupo. Stavite ih u čistu kuhinjsku krpu ili gazu pa dobro iscijedite što više tekućine.
- U većoj tavi zagrijte ulje pa dodajte luk i češnjak. Posolite, popaprite i pirjajte 3 do 4 minute dok luk ne omekša.
- Dodajte naribane tikvice i nastavite pirjati još oko 2 minute. Na kraju umiješajte špinat i kratko ga zagrijte dok ne uvene. Maknite s vatre i ostavite da se malo ohladi.
- U manjoj zdjeli pomiješajte slanutkovo brašno i vodu. Miješajte dok ne dobijete glatku, rijetku pastu bez grudica.
- U velikoj zdjeli pomiješajte kuhanu kvinoju, pirjano povrće, kopar i 1/4 čajne žličice soli.
- Dodajte smjesu od slanutkovog brašna i dobro promiješajte. Na kraju umiješajte bezglutensko brašno. Smjesa treba biti dovoljno čvrsta da se lako oblikuje. Ako je još uvijek premekana, dodajte još malo brašna.
- Od smjese oblikujte polpete debljine oko 1 cm i promjera dlana.
- U većoj tavi zagrijte malo ulja. Pecite popečke na srednje jakoj vatri oko 4 minute sa svake strane, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu koricu.
Koju je bolje kupiti: malu ili veliku tikvicu? I što napraviti ako pogriješite u odabiru? +1