Galerija 1 1 1 1 Oni koji su ga probali, složit će se da je tučeni grčki jogurt možda najslasniji oblik te kremaste namirnice koja se lako pretvara u voćni desert, neodoljivi nadjev za palačinke ili pak slani namaz za sendviče.

Grčki jogurt je idealno rješenje kada vam se jede nešto slatko i brzinski gotovo, bez previše suđa ili kompliciranja u kuhinji. Jogurt daje osvježavajuće note tučenom vrhnju, dajući mu teksturu između pudinga i moussea, ublažavajući masnoću, zbog čega se jede bez, ili s manje grižnje savjesti. Tučeni grčki jogurt ima manje masti, a više proteina od klasičnog šlaga.

Prije pripreme ocijedite višak vode iz jogurta, najbolje onog koji sadrži što manje sastojaka navedenih na pakiranju. Gusti, ali vodenasti jogurti koji sadrže želatinu, pektin ili druge dodatke nisu najsretnije rješenje jer neće dati dobre rezultate. Niti običan jogurt neće funkcionirati u takvim receptima – trebat će vam pravi, grčki. Iako mu smeta voda, med, javorov sirup ili ekstrakt vanilije su dobrodošli, i neće pokvariti teksturu.

Što god odabrali, sam je recept smiješno jednostavan: stavite sve sastojke u zdjelu i miksajte dok se ne zgusne. Možete ga odmah poslužiti kao preljev, dodati na palačinke, pohani kruh ili hrskave vafle, ili ga preko noći staviti u hladnjak dok se ne zgusne. Ako se ipak odlučite uključiti pećnicu, tučeni grčki jogurt odlično se slaže s raznim pečenim desertima, kao što su biskvitni kolači ili pite od prhkog tijesta. Odličan je i dodatak voćnim salatama uz dodatak orašastih plodova, kao i hrskavoj granoli.

Tučeni grčki jogurt - sastojci: 225 g grčkog jogurta

170 g vrhnja za šlag

55 g meda (oko 3 žlice)

1/4 žličice ekstrakta vanilije

1 prstohvat soli Tučeni grčki jogurt - priprema: U zdjeli miksera s nastavkom za pjenasto miješanje pomiješajte sve sastojke. Miksajte na niskoj brzini da se sjedini, zatim povećajte na visoku i miksajte dok smjesa ne postane gusta i čvrsta, oko 5 minuta. Poslužite odmah ili podijelite u posudice i ohladite dok se ne zgusne.

