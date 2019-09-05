Neke namirnice brže se pokvare ako ih čuvamo u kuhinjskim ormarićima na sobnoj temperaturi. Drugima se pak značajno produži rok trajanja ako ih držimo u hladnjaku. Evo koje biste namirnice trebali staviti u hladnjak (i zamrzivač).

Brašno

Iako ga obično držimo u smočnici, brašno bi se nakon kupovine trebalo pohraniti u zamrzivaču na 48 sati kako bi se uništila sva eventualna jajašca nametnika u njemu. Nakon toga brašno se treba pohraniti u čistu, suhu i hermetički zatvorenu kutiju na tamno i hladno mjesto. Ako kutiju ostavite u hladnjaku, produžit ćete mu rok trajanja.

Neke vrste ulja

Jestiva ulja treba čuvati na hladnim i mračnim mjestima, odnosno podalje od izvora topline i svjetlosti. I dok se ništa neće dogoditi ako klasična biljna ulja od suncokreta ili maslina držite u smočnici, u hladnjak biste trebali pohraniti "osjetljivija" ulja poput onog od avokada, sjemenki grožđa, lješnjaka, sezama ili tartufa. Ista ulja poželjno je staviti u hladnjak nakon otvaranja jer ćete tako produžiti rok trajanja tih namirnica.

Sušeno voće (Foto: Getty Images)

Sušeno voće

Istraživanja su pokazala da sušeno voće poput grožđica, breskvi ili šljiva ima rok trajanja od šest mjeseci do godine dana. To se vrijeme udvostručuje ako ih držite u hladnjaku.

Lanene i konopljine sjemenke

Lanene i konopljine sjemenke odličan su (biljni) izvor omega-3 masnih kiselina, koje se nalaze na jelovniku osoba koje ne konzumiraju hranu životinjskog porijekla. Riječ je o namirnicama koje su podložne brzom kvarenju. Upravo zato trebali biste ih držati u hladnjaku.

Kupovne tortilje

Kupovne tortilje možete držati na sobnoj temperaturi i koristiti ih do datuma naznačenog na pakiranju. Ipak, to se vrijeme utrostručuje ako ih pohranite u hladnjaku.

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