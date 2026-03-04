Kolač od grčkog jogurta s aromatičnim posipom na bazi cimeta jednostavna je slastica koja će se savršeno složiti uz kavu ili čaj. Da biste ga napravili ne trebaju vam komplicirani sastojci ni posebna pomagala, izuzev električnog miksera.

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite sastojke sa sobne temperature poput jaja, maslaca i jogurta.

Da biste ispekli ovaj kolač bit će vam potrebno oko 40 minuta u pećnici na 180 Celzijevih stupnjeva. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite van.

Kolač od grčkog jogurta s posipom - sastojci: Za biskvit: 400 g bijelog šećera

400 g grčkog jogurta

340 g glatkog brašna

180 g maslaca

4 čajne žličice praška za pecivo

3 velika jaja

1 žlica ekstrakta vanilije Za posip: 115 g smeđeg šećera

70 g glatkog brašna

55 g maslaca sa sobne temperature

1 žlica mljevenog cimeta

¼ čajne žličice mljevenog kardamoma

prstohvat soli Kolač od grčkog jogurta s posipom - priprema: Napravite posip za kolač: mikserom pomiješajte smeđi šećer, brašno, cimet, kardamom i sol te maslac. Miksajte dok ne dobijete mrvičastu smjesu nalik na mokar pijesak. Posip prebacite na tanjur i stavite sa strane. Napravite biskvit: mikserom pomiješajte šećer i omekšali maslac sa sobne temperature dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte jedno po jedno jaje i ekstrakt vanilije i nastavite miksati. Postupno dodavajte brašno s praškom za pecivo te grčki jogurt. Miksajte sve dok se sastojci ne povežu i ne dobijte glatku smjesu. Prebacite smjesu u pravokutni lim za pečenje biskvita koji ste prethodno obložili papirom za pečenje. Po vrhu smjese dodajte pripremljeni posip. Sve zajedno stavite u prethodno zagrijanu pećnicu na 180 Celzijevih stupnjeva. Pecite kolač 40 minuta, odnosno dok biskvit nije termički obrađen do kraja, a posip na vrhu ne dobije hrskavu teksturu i lijepu zlatno-smeđu boju. Provjerite čačkalicom je li biskvit pečen prije nego što ga izvadite iz pećnice. Ohladite kolač prije posluživanja. Narežite ga i uživajte uz šalicu kave. Dobar tek!

