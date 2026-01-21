Brzinski recepti za deserte uvijek su u modi, a pogotovo na društvenim mrežama. Ako možete složiti nešto bogatog okusa i s minimalno truda u kratkom vremenskom periodu isto će vjerojatno postati viralni hit na TikToku i Instagramu. Ne čudi stoga što je ovaj "cheesecake" osvojio društvene mreže u Japanu, a potom se proširio i ostatkom svijeta.

Cheesecake je u navodnicima jer desert oponaša okuse tog deserta, ali se ne radi od identičnih sastojaka. Zapravo, riječ je o slastici od svega dvije namirnice: keksa i grčkog jogurta.

Keksi se umaču u jogurt i puste da “popiju” višak vlažnosti iz ovog mliječnog proizvoda, ohlade i serviraju. I to je cijela mudrost! Iako se recept ne može usporediti s klasičnim okusima cheesecakea, ova lagana i jednostavna verzija svidjet će se svim ljubiteljima grčkog jogurta.

U jogurt možete staviti tvrdi keks po želji - sve od medenjaka, preko keksa od kokosa pa do onih s punjenjem poput Orea. Važno je samo da kekse dobro utisnete u posudu s jogurtom kako bi omekšali i ostavite u hladnjaku barem dva sata ili još bolje – preko noći.

Najbolje rezultate dobit ćete ako upotrijebite punomasni grčki jogurt, iako se desert može složiti i s dijetalnim varijantama sa smanjenim udjelom masnoća. Slatkoća keksa trebala bi savršeno uravnotežiti kiselkaste okuse jogurta. Ako ste ljubitelji slatkih deserata u jogurt dodajte i nešto šećera, meda ili javorovog sirupa ili ovaj “cheesecake” poslužite s džemom i voćem po želji.

Viralni cheesecake od jogurta i keksa - sastojci: 400 ml grčkog jogurta

15-ak tvrdih keksa Viralni cheesecake od jogurta i keksa - priprema: Uronite kekse u grčki jogurt – keksi moraju biti u potpunosti uronjeni u jogurt kako bi omekšali. Ako upotrebljavate dugačke tvrde kekse, prepolovite ih ili natrgajte na manje komade kako bi njihovu veličinu prilagodili posudi s jogurtom. Stavite tako pripremljeni desert u hladnjak na barem dva sata ili preko noći. Dobar tek!

