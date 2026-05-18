Ne morate potegnuti do Toskane ni do Istre kako biste doživjeli pravu vinsku priču koja vas čeka na manje od sat vremena od Zagreba, u srcu Moslavine. Ovaj vinorodni kraj sve se snažnije pozicionira kao nezaobilazna destinacija za ljubitelje dobre kapljice, a svibanj u Kutini u potpunosti je posvećen vinu, tradiciji i uživanju. Posebnu pozornost ponovno će privući izvorna sorta škrlet, ponos Moslavine, koja svojim svježim i voćnim karakterom sve češće osvaja i širu publiku.

Kutina domaćin 32. izložbe vina izvornih hrvatskih sorti

Vrhunska izvorna vina posjetitelji će moći kušati na 32. izložbi vina izvornih hrvatskih sorti – Festivalu MoslaVina, jedinstvenoj manifestaciji koja okuplja vinare iz cijele Hrvatske s ciljem predstavljanja, ocjenjivanja i nagrađivanja najboljih vina proizvedenih od autohtonih sorti.

Tijekom svibnja ovaj moslavački grad postaje nezaobilazno mjesto susreta vinske tradicije i suvremenog enološkog izričaja, uz bogat program posvećen vinskoj baštini Moslavina, a vrhunac događanja očekuje se u petak i subotu, 22. i 23. svibnja, kada se održava Festival MoslaVina.

Vinske radionice i koncerti Plavog Orkestra i Guliana

Festival donosi program ispunjen predavanjima, izložbama i degustacijama vina, te niz zanimljivih radionica poput Kokteli & čokolada by Coctail empire & Medina kućica. Posebnu pozornost privukla je do kraja popunjena radionica Wine & Walk koja sudionike vodi u šetnju moslavačkim krajolikom i vinogradima dok je u subotu, 23. svibnja organizirana rekreativna biciklijada MoslaVina on Bike u suradnji s Biciklističkim klubom Kutina.

Oba dana manifestacije posjetitelje očekuje i bogat glazbeni program koji će dodatno podići festivalsku atmosferu. U petak publiku očekuje koncert legendarnog Plavog Orkestra, uz nastup dvojca DJ MATT & MR. SAXX, dok će subotnju večer obilježiti koncert Giuliana te nastup Prima Banda, čime će MoslaVina ponovno spojiti vrhunska vina, odličnu zabavu i nezaboravnu atmosferu.

Direktorica Turistička zajednica Grada Kutine Ivana Grdić istaknula je važnost ove manifestacije za promociju lokalne vinske scene i identiteta regije: „Ovakva događanja ključna su za očuvanje i promociju naših izvornih sorti te dodatno pozicioniranje Moslavine i Kutine kao prepoznatljive vinske destinacije. Pozivam sve ljubitelje vina i dobre atmosfere da nam se pridruže i uživaju u bogatom programu koji smo pripremili tijekom svibnja.“

Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Sisačko-moslavačke županije i Grada Kutine.

Detaljan program možete pronaći na https://festivalvina-kutina.hr/program/

