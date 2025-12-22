Galerija 6 6 6 6 "Po šumi, širom, bez staze, puta. Ježurka Ježić povazdan luta." Riječi su ovo za koje sam uvjeren da ih znaju kako oni stariji, tako vjerojatno i svi koji imaju malu djecu. „Ježevu kućicu“, remek djelo Branka Čopića, najstarijoj sam kćeri pročitao toliko puta da sam je gotovo naučio napamet. Onda sam je malo stavio sa strane, no, i blizanke su lude za Ježurkom, pa je ta priča ponovno na repertoaru.

Zato mi je prošli petak oko 16 sati, bilo milo pri srcu kad sam ušetao u jedan zagrebački restoran te na zidu vidio crteže iz najpoznatijeg izdanja knjige, kao i ispisane stihove. Restoran je to smješten u zagrebačkom Maksimiru, točnije na Fakultetskom dobru, a pogađate, nosi ime – Ježeva kućica.

Ježeva kućica - 8 (Foto: Vedran Jurić)

Dogovorio sam se za ručak s dvoje starih znanaca, a valja reći da sam ulazak u restoran i ne ostavlja neki dojam. Prolazite kroz zatvorenu terasu koja baš i nije reprezentativna, te dolazite zbrzo do malog šanka. Ipak, kad prođete i taj dio stvari postaju bolje – uređenje je retro, s detaljima iz sedamdesetih i osamdesetih poput lustera, a kako sam već spomenuo, poseban dojam cijelom prostoru daju veliki plakati na zidovima, po kojima su ispisane riječi Ćopićevog djela. Kao i naravno, ilustracije iz knjige.

No, dosta o prostoru, idemo malo o onom glavnom – hrani. Konobarica je došla vrlo brzo te nam donijele menije. Otisnuti su na dvostranom papiru, te se s jedne strane nude mesna, a s druge riblja jela. Taj dan i jednih i drugih jela, bilo je oko desetak, što je sasvim dovoljno. Za početak smo nazdravili finom vilijamovkom, te naručili juhe. Na meniju su dvije, goveđa i bučina, od kojih sam se odlučio za potonju i nisam falio. Lijepo je prezentirana, s komadićima usitnjenih bučinih sjemenki sa strane, te fina i ukusna.

Za glavno jelo naručio sam sporo pečenu janjeću koljenicu na kremi od mrkve i batata. Janjetina je sočna i mekana, razdvaja se od kosti, ma milina. Jedino ne razumijem trend kod čini mi se većine restorana, a koji se tiče priloga. Kreme od mrkve i batate jedva je bilo dovoljno uz janjetinu, a kako nisam ljubitelj salate, morao sam dobro „racionalizirati“ taj prilog. Ne bi bilo loše da količinu kreme, malo "podebljaju".

Ježeva kućica - 3 (Foto: Vedran Jurić)

Probao sam malo i koleginog telećeg pečenja s krumpirima, koje je korektno, ali ne bi škodilo da je sočnije. Meso je fino, ali teško se može mjeriti s pečenjem u recimo – Zvoncu na Vrbiku. Kolegica je uživala u lososu, za kojeg kaže da je jedan od boljih kojeg je probala u zagrebačkim restoranima. Uz meso, izvrsno su sjela i dva deci Josićevog cuveaa.

Naravno, grehota bi bila ne pojesti i nešto slatko. Zavirio sam i sam iza stakla s tortama, te se odlučio na onu od stracciatelle s kremom od čokolade. Ova torta je bila čisti hit, da sam se teško suzdržao od drugog komada. Toplo je preporučam, tako kremastu i ukusnu. Probao sam malo i kolegine čoko torte s orašastim plodovima, koja je toliko bogata okusom, da više od jednog komada teško čovjek može pojesti.

U svakom slučaju, kako sam bio počašćen, ne znam koliki je točno bio ceh, ali uz piće, desert i juhu izađe 40 – 50 € po glavi. Svakako ću na ovo mjesto otići u proljeće, jer ako sam dobro shvatio, ima i unutarnju terasu s pogledom na zelenilo, što je šteta propustiti.

