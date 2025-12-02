Galerija 6 6 6 6 Dobrodošli u Sungar, malo goransko mjesto u općini Mrkopalj koje se nameće kao idealna destinacija za odmor tijekom cijele godine, a pogotovo nakon što okolicu prekriju snježne pahulje i transformiraju je u zimsku zemlju čuda.



U ovom skrivenom kutku Gorskog kotara spajaju se mir, tišina i prekrasna priroda na najbolji mogući način, a ista jamči savršen bijeg od stresne svakodnevnice.

Hidden Heaven u Gorskom kotaru (Foto: Airbnb.com)

Ovdje ćete pronaći i idiličnu kućicu koja nosi ime Hidden Heaven ili u prijevodu s engleskog – skriveni raj. Obuhvaća tri spavaće sobe za maksimalni smještaj šest osoba – idealna je za parove, obitelji i društva koji se žele dubinski odmoriti i dobro provesti.

Na raspolaganju su vam i dvije kupaonice, mala, ali dobro opremljena kuhinja, kao i dnevni boravak s prekrasnim pogledom na okolnu šumu i planine.

Sauna (Foto: Airbnb.com)

Hidden Heaven ima i svoju saunu, a u kojoj možete potražiti odmor nakon dana provedenog na snijegu i svježem planinskom zraku.

Odnedavno se iznajmljuje preko internetske platforme Airbnb po cijeni od oko 290 eura na noć . Što sve nudi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

