Hladna salata na bazi tjestenine odličan je izbor za ručak ili večeru kad nam se ne da kuhati baš svaki dan. Salata na bazi tjestenine može se prilagoditi individualnim željama i sastojcima koje imate na raspolaganju.

Mi vam predlažemo kombinaciju šunke, sira i graška obogaćenu s dresingom na bazi majoneze – koja se sviđa baš svima.



Za pripremu ove salate možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine. Ipak, najbolje će odgovarati sitna cjevasta tjestenina poput ditalinija.

Hladna salata od tjestenine i šunke - sastojci: 250 g sitne tjestenine

200 g kuhane šunke

200 g majoneze

120 g punomasnog sira poput gaude

100 g graška

1-2 stapka celera

1 žlica dijon senfa

1 žlica jabučnog octa

1 žlica šećera

sol i papar po želji

mladi luk po želji Hladna salata od tjestenine i šunke - priprema: Skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju u vrućoj zasoljenoj vodi. Pred kraj kuhanja u lonac s tjesteninom dodajte i grašak i kratko ga prokuhajte. Ocijedite tjesteninu i grašak i stavite sa strane da se ohladi. Narežite šunku, sir i stapke celera na kockice otprilike iste veličine i pomiješajte je s ohlađenom tjesteninom. Dodajte i sitno nasjeckani mladi luk. Stavite sve zajedno u hladnjak. Napravite preljev za salatu: pomiješajte majonezu, senf, šećer, ocat, sol i papar. Pomiješajte preljev s tjesteninom i poslužite odmah ili stavite u hladnjak da se salata dodatno ohladi. Dobar tek!

