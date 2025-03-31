Hladna salata na bazi tjestenine odličan je izbor za ručak ili večeru kad nam se ne da kuhati baš svaki dan. Salata na bazi tjestenine može se prilagoditi individualnim željama i sastojcima koje imate na raspolaganju.
Mi vam predlažemo kombinaciju šunke, sira i graška obogaćenu s dresingom na bazi majoneze – koja se sviđa baš svima.
Za pripremu ove salate možete upotrijebiti bilo koju vrstu tjestenine. Ipak, najbolje će odgovarati sitna cjevasta tjestenina poput ditalinija.
Hladna salata od tjestenine i šunke - sastojci:
- 250 g sitne tjestenine
- 200 g kuhane šunke
- 200 g majoneze
- 120 g punomasnog sira poput gaude
- 100 g graška
- 1-2 stapka celera
- 1 žlica dijon senfa
- 1 žlica jabučnog octa
- 1 žlica šećera
- sol i papar po želji
- mladi luk po želji
Hladna salata od tjestenine i šunke - priprema:
- Skuhajte tjesteninu al dente prema uputama na pakiranju u vrućoj zasoljenoj vodi. Pred kraj kuhanja u lonac s tjesteninom dodajte i grašak i kratko ga prokuhajte. Ocijedite tjesteninu i grašak i stavite sa strane da se ohladi.
- Narežite šunku, sir i stapke celera na kockice otprilike iste veličine i pomiješajte je s ohlađenom tjesteninom. Dodajte i sitno nasjeckani mladi luk. Stavite sve zajedno u hladnjak.
- Napravite preljev za salatu: pomiješajte majonezu, senf, šećer, ocat, sol i papar. Pomiješajte preljev s tjesteninom i poslužite odmah ili stavite u hladnjak da se salata dodatno ohladi. Dobar tek!
