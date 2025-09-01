Recept za glazbenu štrudlu stiže iz Jaškova, sela u Krlovačkoj županiji poznatog po tradicionalnom Štrudlafestu, koji se ove godine održava 6. i 7. rujna.

Glazbena štrudla punjena je bogatim nadjevom kakav vjerojatno do sada još niste kušali. Recept je inspiriran Bachovom kantatom o kavi, a osmišljen u suradnji s Glazbenom školom Karlovac u sklopu proslave Noći glazbe na projektu "Music Food".

Glazbena štrudla - sastojci:

Za tijesto

  • 850 g brašna
  • 50 ml ulja
  • 20 g soli
  • 300 ml vode

Za nadjev

  • 6 jaja
  • 5 žlica šećera
  • 15 dkg oraha ili lješnjaka
  • bijela i crna čokolada
  • turska kava
  • šalica cornflakesa ili Petit keksa
  • suhe smokve, po želji
  • naribana korica naranče, po želji

Glazbena štrudla - priprema:

  1. Od navedenih sastojaka zamijesite tijesto koje treba odstajati oko 30 minuta.
  2. Za to vrijeme pripremite nadjev: 6 žutanjaka miksati i smjesi dodati 5 žlica šećera i 15 dkg oraha. Skuhati šalicu crne kave i dodati u smjesu nekoliko žlica po ukusu. Od 5 bjelanjaka napraviti snijeg i dodati toj smjesi. Smjesi dodati naribanu narančinu koricu.
  3. Nakon što je tijesto odstajalo, razvaljajte tijesto valjkom i namažite uljem te ostavite ulje 2-3 minute kako bi ga tijesto upilo.
  4. Zatim prstima razvucite tijesto što je moguće tanje. Na razvučeno tijesto na polovicu staviti nadjev. Na nadjev staviti zdrobljene cornflakese ili Petit kekse ili po želji sjeckane orahe ili lješnjake.
  5. Nadjev se stavlja do polovice razvučenog tijesta, a drugom polovicom zarolajte štrudlu. Štrudlu zarolajte u željeni oblik (u manje porcije – čime se dobije više okrajaka za sve one koji vole okrajke ili oblikujte puža ili neki drugi oblik).
  6. Štrudlu stavite u lim za pečenje kojeg ste prethodno premazali uljem. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva, 25-30 minuta.
  7. Dok se štrudla peče rastopite čokoladu za preljev. Prelijete štrudlu čokoladom, po želji naribajte još narančine korice i dodajte nasjeckane suhe smokve.

Štrudlafest - 7 Štrudlafest - 7 (Foto: PR)

