Recept za glazbenu štrudlu stiže iz Jaškova, sela u Krlovačkoj županiji poznatog po tradicionalnom Štrudlafestu, koji se ove godine održava 6. i 7. rujna.
Glazbena štrudla punjena je bogatim nadjevom kakav vjerojatno do sada još niste kušali. Recept je inspiriran Bachovom kantatom o kavi, a osmišljen u suradnji s Glazbenom školom Karlovac u sklopu proslave Noći glazbe na projektu "Music Food".
Glazbena štrudla - sastojci:
Za tijesto
- 850 g brašna
- 50 ml ulja
- 20 g soli
- 300 ml vode
Za nadjev
- 6 jaja
- 5 žlica šećera
- 15 dkg oraha ili lješnjaka
- bijela i crna čokolada
- turska kava
- šalica cornflakesa ili Petit keksa
- suhe smokve, po želji
- naribana korica naranče, po želji
Glazbena štrudla - priprema:
- Od navedenih sastojaka zamijesite tijesto koje treba odstajati oko 30 minuta.
- Za to vrijeme pripremite nadjev: 6 žutanjaka miksati i smjesi dodati 5 žlica šećera i 15 dkg oraha. Skuhati šalicu crne kave i dodati u smjesu nekoliko žlica po ukusu. Od 5 bjelanjaka napraviti snijeg i dodati toj smjesi. Smjesi dodati naribanu narančinu koricu.
- Nakon što je tijesto odstajalo, razvaljajte tijesto valjkom i namažite uljem te ostavite ulje 2-3 minute kako bi ga tijesto upilo.
- Zatim prstima razvucite tijesto što je moguće tanje. Na razvučeno tijesto na polovicu staviti nadjev. Na nadjev staviti zdrobljene cornflakese ili Petit kekse ili po želji sjeckane orahe ili lješnjake.
- Nadjev se stavlja do polovice razvučenog tijesta, a drugom polovicom zarolajte štrudlu. Štrudlu zarolajte u željeni oblik (u manje porcije – čime se dobije više okrajaka za sve one koji vole okrajke ili oblikujte puža ili neki drugi oblik).
- Štrudlu stavite u lim za pečenje kojeg ste prethodno premazali uljem. Pecite u pećnici zagrijanoj na 180 stupnjeva, 25-30 minuta.
- Dok se štrudla peče rastopite čokoladu za preljev. Prelijete štrudlu čokoladom, po želji naribajte još narančine korice i dodajte nasjeckane suhe smokve.
Štrudlafest - 7 (Foto: PR)
