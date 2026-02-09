Ovaj neobičan, ali iznimno sočan kolač od leće dolazi iz talijanske kuhinje i spaja jednostavne sastojke na iznenađujuće ukusan način.

Crvena leća daje mekoću i punoću, dok orašasti plodovi i vanilija dodaju bogatu aromu. Kolač od leće savršen je "svakodnevni" desert uz kavu ili čaj, ali i zdrava slastica za posebne prilike. Kušajte!

Kolač od leće - sastojci: 130 g crvene leće

110 g glatkog brašna

95 g kristal šećera

80 g oraha

50 g ulja od kikirikija (plus malo za kalup)

45 g krumpirovog škroba

35 g badema

3 jaja

½ mahune vanilije

1/2 čajne žličice praška za pecivo

35 g smeđeg šećera

1 prstohvat soli Kolač od leće - priprema: Namačite leću 2 sata. Zatim je isperite, ocijedite i kuhajte 35–40 minuta u vodi s 30 g kristal šećera i polovicom mahune vanilije. Izvadite vaniliju, a leću raširite na pladanj da se ohladi. Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. U zdjeli pomiješajte brašno, krumpirov škrob, 50 g šećera, 1/2 čajne žličice praška za pecivo, ulje od kikirikija, 1 cijelo jaje i 2 žumanjka. Dobro izmiješajte pjenjačom, zatim dodajte leću i snažno miješajte dok se sve ne sjedini. Istucite 2 bjelanjka i prstohvat soli u čvrsti snijeg. Kad postanu čvrsti, dodajte 15 g šećera i miksajte još minutu. Nježno umiješajte bjelanjke u smjesu. Bademe sitno sameljite i pomiješajte s 35 g smeđeg šećera. Kalup s obručem (promjera 23 cm) premažite uljem i pospite mljevenim bademima. Izlijte smjesu u kalup, poravnajte površinu, pospite orasima narezanima na četvrtine i dodatno pospite smeđim šećerom. Pecite oko 50 minuta.

