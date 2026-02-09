Ovaj neobičan, ali iznimno sočan kolač od leće dolazi iz talijanske kuhinje i spaja jednostavne sastojke na iznenađujuće ukusan način.
Crvena leća daje mekoću i punoću, dok orašasti plodovi i vanilija dodaju bogatu aromu. Kolač od leće savršen je "svakodnevni" desert uz kavu ili čaj, ali i zdrava slastica za posebne prilike. Kušajte!
Kolač od leće - sastojci:
- 130 g crvene leće
- 110 g glatkog brašna
- 95 g kristal šećera
- 80 g oraha
- 50 g ulja od kikirikija (plus malo za kalup)
- 45 g krumpirovog škroba
- 35 g badema
- 3 jaja
- ½ mahune vanilije
- 1/2 čajne žličice praška za pecivo
- 35 g smeđeg šećera
- 1 prstohvat soli
Kolač od leće - priprema:
- Namačite leću 2 sata. Zatim je isperite, ocijedite i kuhajte 35–40 minuta u vodi s 30 g kristal šećera i polovicom mahune vanilije. Izvadite vaniliju, a leću raširite na pladanj da se ohladi.
- Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.
- U zdjeli pomiješajte brašno, krumpirov škrob, 50 g šećera, 1/2 čajne žličice praška za pecivo, ulje od kikirikija, 1 cijelo jaje i 2 žumanjka. Dobro izmiješajte pjenjačom, zatim dodajte leću i snažno miješajte dok se sve ne sjedini.
- Istucite 2 bjelanjka i prstohvat soli u čvrsti snijeg. Kad postanu čvrsti, dodajte 15 g šećera i miksajte još minutu. Nježno umiješajte bjelanjke u smjesu. Bademe sitno sameljite i pomiješajte s 35 g smeđeg šećera. Kalup s obručem (promjera 23 cm) premažite uljem i pospite mljevenim bademima.
- Izlijte smjesu u kalup, poravnajte površinu, pospite orasima narezanima na četvrtine i dodatno pospite smeđim šećerom.
- Pecite oko 50 minuta.
