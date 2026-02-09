Galerija 6 6 6 6 Milano je jedan od najuzbudljivijih gradova u Europi, u kojem se se spajaju povijest, umjetnost, moda i gastronomija. Iako je to velik, većina njegovih glavnih znamenitosti lako se može obići u dva ili tri dana, zbog čega je idealno odredište i za vikend putovanje. Bez obzira na to zanima li vas kultura, šoping ili jednostavno uživanje u vrhunskoj talijanskoj kuhinji i atmosferi - Milano će vas oduševiti. Uvijek iznova.

Iako nije baš jako blizu, nekih sedam sati vožnje od Zagreba nije ni neizvedivo ni prenaporno za produljeni vikend, ali ako nemate problem s tvrdim sjedalima, možda će vam zanimljiviji biti Ryanairovi letovi čije se cijene (naravno, ovisno o sezoni) kreću već od dvadesetak eura po smjeru.

Što vidjeti i obići?

Ono što nikako u Milanu ne možete zaobići je, naravno, monumentalna katedrala - Duomo di Milano. Ona dominira na glavnim trgom Piazza del Duomo i svakako je jedno od najposjećenijih mjesta u gradu. Posjetitelji mogu uživati u impresivnoj unutrašnjosti, no ono što ovu katedralu čini zaista posebnom je mogućnost uspona na krov s kojeg se pruža nevjerojatan pogled na grad, a za vedrih dana i na Alpe. Ulaznica za katedralu košta između 15 i 20 eura.

Piazza del Duomo vječito je puna prolaznika i turista koji se u kaotičnoj gužvi ispreplići i spotiču, baš kao i gotika i visoka moda, jeftini suveniri (i skupi suveniri) i goleme vrećice s natpisima poznatih modnih marki. Sve to stvara neki hype i potvrđuje vam da ste na pravome mjestu.

Još malo o modi ili - Galleria Vittorio Emanuele II nudi – elegantan spoj povijesti i luksuza. Ova galerija jedan je od najstarijih trgovačkih centara na svijetu, smještena je između Piazze del Duomo i Teatra alla Scala. Ovdje možete uživati u luksuznoj kupovini, ali i samo uživati u kavi i – izlozima. I tako ste u nekoliko korakaka, uz katedralu i glavni trg, “riješili” i treću veliku atrakciju, najpoznatiju opernu kuću na svijetu.

Ne možete posjetiti Milano, a da ne vidite jedno od najpoznatijih umjetničkih djela na svijetu – Posljednju večeru Leonarda da Vincija koja se nalazi u samostanu Santa Maria delle Grazie. Imajte na umu da su ulaznice često rasprodane, stoga je preporučljivo rezervirati karte unaprijed. Cijena ulaznice kreće se između 15 i 20 eura.

Imate li dovoljno vremena za razgledavanje, posjetite Castello Sforzesco, srednjovjekovni dvorac koji danas ugošćuje nekoliko muzeja i galerija. Provedite neko vrijeme u ogromnom parku iza dvorca, ili posjetite muzeje kao što su Muzej antike, Egipatski muzej i Muzej glazbenih instrumenata. Ulaznica za posjet dvorcu košta 10-ak eura.

Što kušati i doživjeti?

Za posebnu atmosferu, posjetite Navigli, četvrt ispresijecanu kanalima u čijim ulicama sve vrvi od restorana, galerija, barova i smijeha. Tražite li mjesto za aperitivo - ovdje ćete ga sigurno pronaći.Aperitivo je jedan od onih rituala kroz koji progovoara pravi talijanski duh - guštanje u dobroj hrani i dobrom društvu. Aperitivo se održava između 18 i 21 sat i tada za cijenu pića (obično između 7 i 12 eura, naravno često i dvostruko ili trostruko više), možete uživati u bogatom stolu s raznim zalogajima, od sireva i pršuta do malih predjela

Milano naravno nudi bogatstvo kulinarskih užitaka - tradicionalnih, s potpisom, domaćih ili iz dalekih krajeva, ali neka jela jednostavno morate probati. Risotto alla Milanese je jedno od najpoznatijih jela ovog kraja. Ovaj kremasti rižoto priprema se sa šafranom koji mu daje karakterističnu boju i okus, poslužuje kao glavno jelo ili kao prilog uz meso. Cotoletta alla Milanese je odrezak koji se prži u panadi, a obično se poslužuje s krumpirom ili zelenom salatom. Ne možete posjetiti Milano i ne kušati pravi panettone - bez brige, čak i ako ne posjećujete Milano u božićno vrijeme, panettone ćete pronaći u gotovo svakoj pekarnici ili slastičarnici.

Javni prijevoz u Milanu funkcionira dobro i nije skup - cijena jedne vožnje metroom ili tramvajem je oko 2 eura. Ako planirate koristiti javni prijevoz cijeli dan, preporučuje se kupnja dnevne karte, koja košta oko 7 eura. To će vam biti korisno pogotovo, ako ne odsjedate u samo centru grada gdje su cijene smještaja paprene, osobito tijekom događanja poput Milano Fashion Weeka ili ove godine Zimskih olimpijskih igara.

