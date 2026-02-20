Galerija 0 0 0 0 Dacquoise je profinjena slastica francuskog podrijetla koja se priprema tako da se u dobro istučeni snijeg od bjelanjaka pažljivo umiješa bademovo ili lješnjakovo brašno. Moglo bi se reći da je to puslica koja se u zadnji tren predomislila i odlučila postati biskvit. Teksturom je negdje između klasičnog macaronsa, žvakaste puslice i prozračnog orašastog biskvita. Smjesa za dacquoise može se oblikovati u kekse ili ispeći kao velika podloga za tortu koja se potom slaže i puni kremom. Naziv dacquoise dolazi od grada Daxa na jugozapadu Francuske, nedaleko od Provanse. Vjeruje se da je nastala u 17. stoljeću kao luksuzna slastica za francuski dvor. Neki izvori pripisuju njezino stvaranje chefu Clémentu Lassagneu, koji je služio na dvoru Luja XIII. i s vremenom je postala sve popularnija da bi dva stoljeća kasnije postala hit pariških slastičarnica. S vremenom su se pojavile i varijacije na temu, a najpoznatija je Marjolaine, koju je kreirao slavni chef Fernand Point - radi se o slastici pravokutnog oblika koja sadrži više slojeva različitih orašastih plodova i čokoladnu kremu.

Kolačići dacquoise savršeni su i sami, ali lako ih možete pretvoriti u još raskošniji desert tako da ih spojite u sendviče. Dovoljno je donju stranu jednog keksa premazati kremom i poklopiti drugim – lagano ih pritisnite da se nadjev ravnomjerno rasporedi. Odlično se slažu s kremom od mascarponea i narančine korice, klasičnom čokoladnom ganache kremom, laganom kremom od vanilije ili maslacem od badema. Ako volite voćne note, isprobajte marmeladu od naranče, marelice ili maline - blaga svježina divno će naglasiti bademastu bazu. Za posebniji dojam možete dodati i tanki sloj slane karamele ili kreme od pistacija.

Kolačići dacquise - sastojci: 90 g mljevenih badema

90 g šećera u prahu + malo za posipanje

korica 1 naranče

1 žličica škrobnog brašna

3 bjelanjka (oko 90 g)

prstohvat soli

½ žličice limunovog soka Kolačići dacquise - priprema: Veliki lim za pečenje obložite papirom za pečenje. U blender ili multipraktik stavite mljevene bademe, dodajte 70 g šećera u prahu, naribanu koricu naranče i kukuruzni škrob. Usitnite dok smjesa ne postane fina i ujednačena. Bjelanjke miksajte ručnim ili samostojećim mikserom dok ne postanu pjenasti. Dodajte sol i limunov sok te nastavite miksati do mekih vrhova. Zatim postupno dodajte preostalih 20 g šećera u prahu i miksajte dok ne dobijete čvrst snijeg. Prosijte bademovu smjesu preko snijega i vrlo nježno umiješajte špatulom, pazeći da ne ispustite zrak iz smjese. Smjesu prebacite u veću vrećicu za zamrzavanje, odrežite vrh i zavrnite gornji dio. Istisnite male hrpice promjera 4–5 cm na pripremljeni lim, ostavljajući razmak između njih. Posipajte šećerom u prahu i ostavite da stoje oko 10 minuta dok se pećnica zagrijava na 180 °C. Pecite 15 minuta, zatim ugasite pećnicu i ostavite kekse unutra još 7–10 minuta, dok ne postanu zlatni i hrskavi na rubovima. Izvadite iz pećnice i potpuno ohladite na limu. Čuvajte u hermetički zatvorenoj kutiji do tjedan dana.

