Galerija 13 13 13 13 Pitate li na Pagu bilo koga tko se iole razumije u gastronomiju gdje se na otoku dobro jede, uputit će vas u Novalju - u restoran Starac i more (svaka sličnost s Hemingwayem je posve namjerna). Vrhunski riblji restoran, u kojem će vas dočekati impresivni riblji kapitalci na ledu i akvarij s jastozima, nudi i izvrsne mesne specijalitete, s naglaskom na janjetinu. Iako bijelih stolnjaka nema, već na ulasku jasno je da ćete potrošiti novac, ali nešto kasnije moći ćete vidjeti da cijene prate kvalitetu. Starac i more upisao se i u prestižni vodič Gault&Millau, a za svoju kvalitetu nagrađen je s tri toke (kuharske kape) koje se dodjeljuju najboljim gastronomskim adresama.

“Izuzetno kvalitetna ponuda hrane i profesionalno i ljubazno osoblje glavne su karakteristike restorana Starac i more, jednog od dva vrhunska restorana na otoku Pagu. Mlada chefica Sanja Belac zna što radi. Uz neka godinama usidrena jela osmislila je jelovnik koji spaja moderno i tradicionalno. Poštujući sezonalnost, koristi najbolje otočke namirnice”, piše Gault&Millau, misleći pritom i na Boškinac kao drugi vrhunski restoran na Pagu ovjenčan Michelinovom zvjezdicom.

Starac i more uplovio je u Novalju prije nego što se pretvorila u hrvatsku Ibizu, a danas je omaž Hemingwayu i svojevrsni otok u moru hranionica koje su si uzele za zadatak da gosti prestanu biti gladni – i ništa više od toga. No Starac i more želi da gosti uživaju otkrivajući Pag kroz okuse i mirise, kao i da slobodno razgovaraju s konobarima o tome što će jesti i piti. Objasnit će vam što se nalazi na tanjuru, uputit će vas i u vino, otkriti ponešto o vinaru, etiketi, terroiru. I to nenametljivo, profesionalno, a opet prijateljski.

Starac i more - 8 (Foto: Saša Prižmić)

Što jesti?

Ni jelovnik ne komplicira niti umara listanjem. Otvara se domaćim kruhom i paškim sirom, pa nastavlja paštetom, rižotom od kvarnerskih škampa, tartarom od škampa i hobotnicom na ražnjiću ili u salati te juhama. Među glavnim jelima pronaći ćete mladu pašku janjetinu s ražnja, jastoga, kovača, škrpinu, tunu i druge divote. Tko želi, Pagom može i prošetati kroz pet sljedova, ali za to je potrebna prethodna najava. Mi smo se, neki će reći blasfemično, odlučili za meso te odabrali novaljske makarune s janjećom toćadom i odrezak picanha.

Starac i more - 15 (Foto: Saša Prižmić)

Uz sir i janjetinu, makaruni su ponos Novalje, a najviše se cijene oni pripremljeni ručno, “na iglu” kojoj duguju šupljikavi oblik što savršeno upija toć. Makaruni s toćadom školski su primjer kako jednostavna jela u vještim rukama postaju puno više od hrane – pritiskom na prave gumbe bude uspomene, nostalgiju i emocije. No čak i da niste odrastali uz mame i bake koje su u kuhinji bijeloj od brašna dlanovima neumorno stanjivale male valjke od tijesta dok se na štednjaku krčkalo meso da bi se dobila esencija okusa, janjeća toćada pun je pogodak u restoranu Starac i more. Baš kao i picanha, nevjerojatno sočan odrezak koji na stol stiže s krumpirićima posutim grana padanom i ružmarinom, uz sok od pečenja i začinjeni maslac.

Starac i more - 13 (Foto: Saša Prižmić)

I deserti na jelovniku otkrivaju ponešto o otoku, lokalnoj tradiciji i namirnicama. Panna cotta od paške skute dolazi s gelom od suhih smokava, karamelom od ovčje sirutke i padišpanjem, a biskvit od badema, limuna i maslinova ulja savršeno se nadopunjuje s kremom od naranče, mousseom od mascarponea i domaćim sladoledom od meda. Na slatkoj karti nađe se ponešto i za ljubitelje vrhunske čokolade, kao i nešto egzotičniji spoj pistacija i manga. Poželite li kakav digestiv za kraj, do stola će stići i kolica pažljivo odabranih pića u kojima možete otkrivati biljne i voćne note, promišljati o bačvama u kojima su neka od njih odležala ili jednostavno još koji trenutak uživati u pogledu na more i zvijezde, baš kao Santiago, glavni lik romana Starac i more Ernesta Hemingwaya, kojem su one bile tihe suputnice na putovanju života.

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