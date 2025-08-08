Želite li uvrijediti Talijane, slomite špagete prije stavljanja u vruću vodu, naručite cappuccino nakon podneva ili – objavite talijanski recept koji nije u skladu s njihovim gastronomskim kanonom. 

Na takav, blasfemičan čin se odvažio britanski magazin Good Food koji je objavio svoju verziju recepta za Cacio e Pepe, omiljeno je rimsko jelo koje spaja tjesteninu, sir i papar.  

Britanski grijeh nastupio je s maslacem u receptu među sastojcima – i neoprostivim savjetom za dodavanje vrhnja za kuhanje. Kada su pročitali recept, Talijanima je proključala krv, a bijes je bio toliki da se udruga koja zastupa restorane u Italiji obratila britanskom veleposlanstvu u Rimu. O tome detaljnije pročitajte ovdje.

Predsjednik udruge Claudio Pica napomenuo je kako izvorni recept za Cacio e Pepe isključuje parmezan i maslac te naglasio kako ne postoje četiri sastojka, nego tri: tjestenina, papar i pecorino.

Gastronomski spor je naširoko popraćen u talijanskim medijima, a Talijani su ogorčeni zbog zadiranja u njihovu kulinarsku tradiciju.

Talijanski recept za Cacio e Pepe možete pronaći ovdje.

