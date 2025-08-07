Galerija Žitna - 3 0 Žitna - 2 0 Žitna - 1 0 Žitna 0 Tirkizna i još uvijek nepripitomljena ljepotica – uvala Žitna na Korčuli skriva jednu od najljepših plaža na otoku. Ondje nećete naći šumu suncobrana niti ležaljki za unajmljivanje, pa vjerojatno niti signala koliko biste možda željeli.

Kafića nema, a niti restorana - tek sitni šljunak, pijesak, stijene i predivne nijanse plave koje se stapaju s okolnim zelenilom. Iako divlja, Žitna je i poprilično mirna – barem kada govorimo o valovima jer je duga uvala zaštićena od vjetrova.

Žitna - 1 Žitna - 1 (Foto: Saša Prižmić)

Da biste došli do te ljepote potrebno se malo i potruditi – hodati makadamom i stepenicama, što je dobro imati na umu prilikom pakiranja suncobrana i luftića, osobito ako nemate naviku minimalističkog odlaska na plažu. Iako je Žitna najljepša kada nema nikoga, i tijekom sezone se nađe mjesto za ručnik – a dolazak rano ujutro se nagrađuje mirom.

Nedaleko od plaže pronaći ćete i parking koji se ne plaća, ali baš kao i plaža, nakon deset sati ujutro u sezoni se poprilično popuni.
Ako vam nije mrsko hodati, do Žitne možete doći i pješice iz obližnje Zavalatice, a automobilom iz Korčule ili Vele Luke će vam trebati oko pola sata vožnje. U blizini Žitne čeka vas i prekrasna Čavića Luka koju možete razgledati ovdje. 

