Galerija 0 0 0 0 Djevojka s galebom na ruci simbol je bajne Opatije, ali i cijelog Kvarnera. Dok hodaju uz Lungomare i dive se elegantnoj skulpturi, šetači niti ne slute da je na istom mjestu nekad stajao simbol boli i tragedije. Nakon što je grof Arthur Kesselstadt poginuo u oluji koja je pogodila Opatiju njegova obitelj podignula je skulpturu Madonna del Mare kako bi se brinula o njegovoj duši i sačuvala uspomenu na nesretnog grofa. Valovi, kiša i vjetar koji su šibali te polako ali sigurno nagrizali skulpturu, doveli su do odluke da se Bogorodica restaurira. S vremenom je prebačena u Hrvatski muzej turizma u Vili Angiolini, a pozlaćena stoji pokraj crkve sv. Jakova.

Madonnino mjesto 1956. godine zamijenila je Djevojka s galebom koju je izradio akademski kipar Zvonko Car. Prvobitno je kip imao ribu u galebovom kljunu, no ona je misteriozno nestala. Neki nagađaju da ju je odnijela oluja, drugi tvrde da je ukradena, ali istina nikada nije izašla na vidjelo.

Kipar je godinama šutio o tome tko mu je poslužio kao inspiracija za opatijsku nimfu i pustio znatiželjnike da nagađaju, Trebalo je proći 55 godina da bi gospođa Jelena Jendrašić iz Crikvenice otkrila da je upravo ona bila model. Gospođa Jelena koja je u to vrijeme bila djevojka pozirala je satima svojem susjedu i kumu Zvonku. Gospođa je preminula prije nekoliko godina, ali skulptura i dalje čuva uspomenu na nju.

