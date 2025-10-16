Naime, najveći domaći festival zabave traje još do nedjelje 19. listopada, a za posljednje dane pripremio je gomilu glazbenih poslastica uz koje se nije teško dobro provesti! Maja Šuput, Mladen Grdović, Gustafi, Ljubavnici, Lidija Bačić, samo su neki od izvođača koji garantiraju pravu domaću feštu i ludu zabavu!

Najzabavnije mjesto u Lijepoj Našoj otvara vrata svaki dan od 13 sati, a ulaz je potpuno besplatan sve do 18 sati kada kreće večernja zabava i naplata ulaznice u iznosu od 20 eura. U tu cijenu uključen je bogat program u svim šatorima za koje vam ne trebaju dodatne propusnice. S jednom ulaznicom možete ući na sve koncerte tijekom te večeri, a uz ulaznicu dobijete i QR kod koji trebate čuvate jer možda osvojite i neki vrijedni poklon od kojih je najvrjedniji osobni automobil. Također, djeci do 16 godina te osobama s invaliditetom ulaz je besplatan.

Carlsberg Croatia i pivo Pan službeni su pokrovitelji festivala, a zaslužni su i za dobru ponudu piva u Hrvatskom, ali i Češkom šatoru gdje vas, uz ostale šatore, svakodnevno čeka najbolja zabava.

Arctic, tvrtka iz Rijeke, je na Oktobeer Festu u Zagrebu predstavila prvu svjetleću LED RGB digitalnu fasadu u Hrvatskoj, spektakularnu instalaciju koja podiže razinu vizualnog doživljaja festivala. Dodatno su obogatili program postavljanjem najvećeg Rolly parka u regiji, rolališta na više od 500 kvadrata idealnog za zabavu i druženje svih generacija.

To naravno nije sve jer čeka vas i veliki LEGO šator – mjesto gdje zabava i znanje idu pod ruku. U velikom Bricktoberfest šatoru očekuje vas prava kockasta avantura koja će biti pravi raj za najmlađe ali i njihovu stariju pratnju koja će svoje najmlađe zasigurno odvesti i u najveći i najzabavniji lunapark ikada viđen na ovim prostorima.

Niže vam donosimo detaljan raspored svih koncerata i party-ja koji vas čekaju u narednim danima na Oktobeer Festu na Zagrebačkom Velesajmu.

HRVATSKI ŠATOR:

16.10.2025. LIDIJA BAČIĆ & GRUPA VIGOR

17.10.2025. BOSUTSKI BEĆARI

18.10.2025. MAJA ŠUPUT & LJUBAVNICI

19.10.2025. MLADEN GRDOVIĆ

PARTY ŠATOR:

16.10. YOU CAN FIND ME IN DA CLUB / DJ EMBEE

17.10. WAKE ME UP BEFORE YOU GO-GO / DJ JUKY

18.10. MANGIARE LA PASTA / DJ GOODIE

19.10. DON’T STOP THE PARTY / DJ JACK

ČEŠKI ŠATOR:

16.10. NIGHT EXPRESS BAND

17.10 GUSTAFI

18.10. VATROGASCI

19.10. ONE DREAD

VINSKI ŠATOR:

16.10. TS ĐERAM

17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND

18.10. TS ŽETEOCI

19.10. TS ŽETEOCI

NJEMAČKI ŠATOR:

16.10. QUEEN SENSATION

17.10. HELP! – THE BEATLES TRIBUTE

18.10. THE KRISTINA’S SHOW – TINA TURNER TRIBUTE

19.10. GIFT – DAVID BOWIE TRIBUTE

