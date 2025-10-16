Galerija 0 0 0 0 Da jesen u našem kraju miriše na kestene (i kuhano vino ili portugizac) mogla bi započeti zadaćnica iz hrvatskog jezika za odrasle, a nastavila bi se omiljenom rekreacijom – traženjem tih slasnih plodova po šumi. Više o tome kamo u pohod na kestene pisao je Vedran Jurić u ovom tekstu , a o tome kako odabrati najbolje primjerke, skuhati ih ili ispeći više ćemo se pozabaviti ovdje. Izdvajamo deset najčešćih pogreški zbog kojih jela od kestena nisu dovoljno ukusna, a mogla bi biti uz samo malo truda.

Kupujete stare kestene

Dobar kesten treba biti čvrst, ali imati blagu elastičnost pod prstima. Ako je prelagan, vjerojatno se osušio. Svježi kesteni imaju glatku i sjajnu koru. Smežurani ili oni koji djeluju ofucano i umorno, mogu biti znak su da su stari. Kesteni se brzo kvare – najbolje ih držati u hladnjaku, u papirnatoj vrećici, a ne u plastičnoj.

Ne zarezujete ih

Za početak, ne riskirajte suvišne ozljede tupim noževima i rezanjem kore u križiće ili kružiće, potrebna vam je samo jedna duga linija duž cijelog kestena i to napravljena nazubljenim nožem za kruh! Pripazite svejedno ruke i budite oprezni.

Imate pogrešan recept

Kestene stavite u lonac s vodom, uključite vatru i kuhajte dok voda ne uzavre, a potom ih ocijedite, stavite u posudu za pečenje i pecite na 220 stupnjeva 20 do 25 minuta. Kada su gotovi, zamotajte ih u kuhinjsku krpu i pustite da odstoje nekoliko minuta. Detalje doznajte na ovom linku.

Ne koristite prešu

Trebate li napraviti pire, a nemate dovoljno vremena ili strpljenja, poslužiti se možete prešom za češnjak ili pire. Kuhane kestene prepolovite, a manje možete ostaviti cijele pa ih protisnite. No želite li ipak da kesteni ostanu cijeli, najprije ih zarežite oštrim nožem pa ih natopite u vodi. Vodu procijedite te zagrijte kestene u mikrovalnoj pećnici na minutu. Lagano ih pritisnite pa ogulite.

Predugo ih kuhate

Kesteni kuhaju 20–30 minuta – ako ih ostavite duže, postaju kašasti i gube aromu.

Riskirate opekline

Pečeni kesteni također mogu zadati puno muke oko guljenja. Da biste ih što prije oslobodili od košuljica, nakon pečenja ih zamotajte u kuhinjsku krpu. Držite ih zamotane sve dok se ne ohlade dovoljno da ih možete primiti prstima.

Prema naputku slavne kuharice Marthe Stewart, najbolje ih je guliti dok su vrući i u krpi kako ne bismo opekli prste, a zatim kratko blanširati – pokožicu ćete na taj način najlakše skinuti. Imajte na umu da ako čekate predugo, kora će stvrdnuti i guljenje postaje prava muka. Najbolje je guliti ih dok su još topli.

Kesteni - 2 (Foto: Shutterstock)

Ne sortirate ih prije kuhanja ili pečenja

Ubacite li i one kestene s rupicama ili napuklom korom u jelo riskirate gorak okus u cijeloj porciji. Od viška proteina glava ne boli, ali crviće je bolje izbjeći u jelu.

Zaboravljate ih kušati

Svaka tura kestena je drukčija – bolje je probati jedan usred pripreme i provjeriti jesu li gotovi, nego čekati predugo.

Ostavljate ih predugo

Kuhani i pečeni kesteni najbolji su dok su svježi i topli. Ako ih ostavite za sutra, postaju tvrdi i gube aromu.

Uvijek ih pripremate na isti način

Većina kestene zamišlja samo u desertima, ali odlični su i u juhama, rižotima i kao prilog mesu. Skuhane kestene možete propasirati i dodati malo maslaca i mlijeka – dobit ćete nježan jesenski pire koji je savršen prilog mesu ili ribi. Ako vam se ipak jede nešto slatko, pomiješajte pasirane kestene s malo ruma, vanilije i otopljene čokolade – i dobit ćete brzinski kesten namaz koji možete mazati na palačinke ili tost.

