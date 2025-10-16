Galerija 6 6 6 6 "Ana Roš udružuje snage sa Starom Školom i chefom Janom Vukasovićem u stvaranju novog kulinarskog smjera i jelovnika, donoseći svoj prepoznatljiv hiperlokalni i sezonski pristup u ambijent restorana u istarskoj unutrašnjosti“, ponosno je objavio restoran koji marljivo skuplja lovorike u malom mjestu Krasica, smještenom između Grožnjana i Buja. Restoran se smjestio u u obnovljenoj osnovnoj školi, gdje čuva komadić istarske povijesti i može se pohvaliti pogledom za pamćenje, sve do Tršćanskog zaljeva.

Ana Roš je svjetski poznata chefica obiteljskog restorana Hiša Franko iz Kobarida u Sloveniji, koja u svojem kulinarskom životopisu ima brojna priznanja, a između ostalog, proglašena za najbolju kuharicu svijeta od prestižne liste San Pellegrinovih 50 najboljih restorana svijeta (San Pellegrino's 50 Best World Restaurants).

Kada je predstavljeno prvo izdanje slovenskog Michelin vodiča, Hiša Franko dobila je dvije Michelinove zvjezdice i zelenu zvjezdicu, a prije dvije godine nagrađeni su s tri Michelinove zvjezdice i zelenom zvjezdicom.

Stara Škola - 3 (Foto: Stara Škola)

"Iz doline Soče, Istra mi je uvijek bila nadohvat ruke, ne samo geografski, već i emotivno. Ova suradnja odražava moje uvjerenje da najbolja kuhinja uvijek nastaje kroz dijalog i suradnju. Podrška mladim talentima i davanje prilike da pronađu vlastiti glas ključno je za razvoj gastronomije” izjavila je Ana Roš, koja će sa Starom Školom surađivati kao savjetnica i sudjelovati u kreiranju jelovnika.

Stara Škola - 2 (Foto: Stara Škola)

Kako kažu u Staroj Školi, njihov jelovnik neprestano evoluira i mijenja se, a pritom je duboko ukorijenjen u bogatstvo istarskog krajolika kroz lokalno proizvedene sezonske namirnice i tradiciju regije.

"Autohtono gastronomsko nasljeđe reinterpretira se kroz globalnu inspiraciju i tehnike. Stara škola nadilazi klasičan fine dining koncept i pruža elaborirana jela inspirirana okolinom, a namijenjena su za dijeljenje i uživanje s dragim ljudima“, dodaju u restoranu.

"Svako jelo mora odražavati ono u što vjerujemo i gdje se nalazimo. Inspiraciju crpim iz istarske gastronomske baštine i ljudi koji stvaraju sjajne stvari u vlastitim kuhinjama, na svojim imanjima i vrtovima. Inspiracija su mi ljudi poput moje bake, majke i naših dobavljača, koji tek nakon bezbroj popijenih kava na njihovoj terasi postaju sigurni da ćeš njihove proizvode koristiti s poštovanjem. Zahvalan sam na prilici da surađujem s Anom koja me svakog dana potiče da pomičem svoje granice i drukčije promišljam o svemu što stvaram“, rekao je Jan Vukasović.

Restoran koji je ispunio obećanje: Shanti by Namaste u Novom Zagrebu odlično kuha, ali i ruši predrasude +18