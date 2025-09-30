Galerija 12 12 12 12 Sljedeći vikend, 4. i 5. listopada, na Medvedgradu, savršenoj kamenoj kulisi, održat će se punoljetni, 18. Srednjovjekovni dani na Medvednici. Program će se oba dana održavati između 11 i 18 sati, a posjetitelje i ove godine očekuje uzbudljiv povratak u prošlost.

Srednji će vijek oživjeti kroz bogat i raznovrstan program namijenjen svim dobnim skupinama. Tijekom dva dana trajanja manifestacije na Medvedgradu će se smjenjivati viteški turniri, borbe s vatrenim bakljama i suđenja coprnicama. Posjetitelji će moći razgledati srednjovjekovno vatreno oružje - topove, arkebuze i kukače.

I djeca i odrasli mogu se pridružiti brojnim radionicama na kojima će savladati vještine poput streličarstva, kaligrafije i kovanja. Srednjovjekovni sajam ponudit će autentične rukotvorine i suvenire, dok srednjovjekovni plesovi, glazba, tradicionalna kuhinja, vrtuljak i igre za djecu jamče da niti trenutka ovoj vikend na Medvedgradu neće biti dosadno.

Svakodnevni život u srednjem vijeku pod ovim burgom sigurno je itekako bio obilježen strahom od Crne kraljice, zloglasne vladarice Medvedgrada, koja će i sada iz sjene promatrati sve što se događa. Hrabriji posjetitelji moći će joj prići i zamoliti je da se s njima fotografira.

U programu Srednjovjekovnih dana na Medvednici sudjeluju brojne viteške udruge, među kojima su Družba vitezova Zlatnog kaleža, Red zlatnog hmelja, Red Srebrnog zmaja te Vitezovi Zelingradski.

Centar za posjetitelje Medvedgrad tijekom festivala postat će središte viteškog logora u kojem će posjetitelji moći razgledati viteške šatore, opremu, oružje i oruđe. Posebna zanimljivost bit će srednjovjekovne društvene igre koje su osmišljene za sve uzraste, a svi će okupljeni imati i priliku upoznati glavnog kuhara srednjovjekovne kuhinje.

Ulaz na manifestaciju naplaćuje se prema važećem cjeniku ulaznica za Centar za posjetitelje Medvedgrad. Tijekom oba dana festivala posjetiteljima će biti dostupna ugostiteljska ponuda.

Organizatori preporučuju dolazak pješice zbog ograničenog broja parkirnih mjesta u blizini Medvedgrada. Na Medvedgrad možete stići za otprilike sat vremena asfaltiranom cestom iz Lukšića ili planinarskom stazom broj 12 koja počinje kod Šestinske crkve.

Možete doći i ZET-ovom autobusnom linijom 140 koja prometuje na relaciji Mihaljevac – Sljeme. Na povratku sa Sljemena treba sići na stanici Put ka Medvedgradu, odakle vodi asfaltirana cesta do Medvedgrada. Šetnja od stanice traje desetak do petnaest minuta.

Organizator, Javna ustanova Park prirode Medvednica, napominje da zbog prikaza pucanja iz vatrenog oružja tijekom programa nije preporučljivo dovoditi pse, a ako ih posjetitelji ipak odluče dovesti, obavezno ih trebaju držati na uzici.

