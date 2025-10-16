Galerija 13 13 13 13 "Želite saznati više o vinima zadarskoga kraja, u svoj raspored svakako uvrstite radionicu Zadar u čaši koja se održava u zagrebačkom diWine Clubu – i to po fenomenalnoj cijeni od samo 19 eura“, otkriva Irena Lučić, ponosna vlasnica kluba koji je omiljen u krugovima vinoljubaca, a pronaći ćete ga u Palmotićevoj ulici.

DiWine Club nije običan vinski projekt nego je rezultat strasti prema vinu i svemu što ono predstavlja: povod za druženje, otkrivanje raznih destinacija kroz njihove terroire, kao i učenje o autohtonim sortama, tradiciji i suvremenim novitetima. Mjesto je to koje njeguje znatiželju, kulturu vina i zajedništvo.

"Ciklus od ukupno četiri vinske radionice, koje u Zagreb donose dašak Dalmacije, realizira se u suradnji s Turističkom zajednicom Zadarske županije i Zadar Wine Festivalom. Cilj je ovih susreta zagrebačkim vinoljupcima približiti bogatstvo vinarske kulture zadarskoga kraja te predstaviti najvažnija vina i vinarije regije. Projekt su podržale vinarije Vinketa, Kraljevski vinogradi, Fiolić, Jokić i Velebna, čija će vrhunska vina polaznici moći kušati već na prvoj radionici, koja je na rasporedu 29. listopada u 18 sati“, kaže Irena Lučić, otkrivajući ponešto o vinskoj povijest zadarske regije.

diWine - 3 (Foto: Nikola Zoko i privatna arhiva diWine Cluba)

"Vinogradarstvo Dalmacije, uključujući zadarsko područje, bilježi dugu i burnu povijest. Prema nekim izvorima, sredinom 19. stoljeća Dalmacija je raspolagala s oko 68.000 hektara vinograda i godišnjom proizvodnjom većom od 600.000 hektolitara vina, od čega se značajan dio izvozio.

Vinogradarski način života koji je stoljećima dominirao regijom naglo je prekinula filoksera – bolest vinove loze koja je prouzročila masovna iseljavanja i napuštanje vinograda.

Značajnija obnova nasada započinje nakon Drugoga svjetskog rata, no tada se, pod pritiskom tržišta, inzistira na uvođenju stranih sorata i visokim prinosima, često nauštrb kvalitete.

Početkom 21. stoljeća – desetak godina nakon završetka Domovinskoga rata – zadarski vinari ponovno pokreću proizvodnju vina, ovoga puta u skladu sa svjetskim trendovima koji potiču ekološku proizvodnju, umjerene prinose, suvremenu tehnologiju i visoku kvalitetu“.

Danas zadarska regija broji 29 vinarija, a sam grad Zadar domaćin je jednoga od najvažnijih enogastronomskih događaja u Dalmaciji – Zadar Wine Festivala.

"Županija sve snažnije istupa i u segmentima MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) te enogastronomskog turizma, s ciljem da se pozicionira kao aktivna i atraktivna destinacija za posjetitelje iz Hrvatske i inozemstva. Osim toga, jedna od ključnih prednosti zadarske regije jest usmjerenje prema ekološkoj proizvodnji vinograda.

Regija Ravni kotari ponosi se jednom od najviših stopa poljoprivrednih površina pod ekološkom proizvodnjom po glavi stanovnika u svijetu.

Osim ekološkog pristupa, intenzivno se radi i na revitalizaciji autohtonih sorata, poput maraštine i svrdlovine, dok međunarodne sorte – poput cabernet sauvignona, merlota i syraha – u ovom podneblju daju reprezentativne rezultate, usporedive s najboljim svjetskim vinima“, doznajemo u DiWineu.

Radionica po cijeni od 19 eura

"Ako vas intrigira ideja da okusima, pričama i vinima proputujete Zadarsku županiju, prijavite se na radionicu Zadar u čaši u zagrebačkom diWineu. Vjerujemo da će uz simboličnu cijenu od 19 eura, koja uključuje kušanje šest vina, sva mjesta vrlo brzo biti popunjena – stoga nemojte čekati predugo.

Ulaznice su dostupne na diWine.com.hr, a za dodatne informacije i najave ostalih događanja zapratite Instagram profil “, poziva vas diWine.

