Zamijenite gradski ritam tišinom šume, beton kamenim dvorcima, a svakodnevicu pričama koje se pamte. Upravo to nudi vikend u Virovitičko-podravskoj županiji, destinaciji koja već na prvi pogled razbija sve predrasude o Slavoniji i Podravini. Ovdje se, na raskrižju povijesti i prirode, kriju doživljaji koji ne traže puno planiranja, samo dobru volju i spremnost na uživanje.

Usporite i udahnite: Savršeni weekend getaway za sve koji vole prirodu, kulturu i dobar zalogaj (Foto: TZ Virovitičko-podravske županije, Borna Subota)

Povijest koja živi u svakom kutku: dvorci, ljetnikovci i priče koje vas vode kroz stoljeća

Za one koji žele istraživati tematski i s dozom avanture, Virovitičko-podravska županija nudi dvije dojmljive rute koje spajaju najbolje od kulture i prirode. Plemićka ruta vodi kroz obnovljene dvorce, kurije i ljetnikovce, kroz osam povijesnih lokaliteta koji pričaju priče o slavnim obiteljima i aristokratskom načinu života, a danas nude i muzejske postave, kulturne sadržaje i nagradnu igru za posjetitelje.

S druge strane, Zelena ruta poziva u srce netaknute prirode, kroz UNESCO-ov geopark Papuk, uz rijeku Dravu i kroz rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav, pružajući doživljaje poput ziplinea, vožnje kanuom, edukativnih centara i susreta s bogatom florom i faunom.

Dvije rute, jedna povijesna i otmjena, druga divlja i zelena, savršeno se nadopunjuju za jedinstveno iskustvo kontinentalne Hrvatske.

Dvorac Janković u Suhopolju (Foto: TZ Virovitičko-podravske županije, Matija Rođak)

Priča počinje onog trenutka kad kročite u sjenoviti perivoj dvorca Janković u Suhopolju. Njegove fasade, pažljivo obnovljene do najsitnijih povijesnih detalja, ne kriju samo aristokratsku prošlost već i sasvim moderan boutique smještaj s notom elegancije koju rijetko gdje u kontinentalnoj Hrvatskoj možete doživjeti. Ovdje nije riječ o običnom noćenju, ovdje je riječ o uranjanju u svijet u kojem povijest oživi kroz fine zalogaje, mirise starih recepata, šetnje parkom u kojem sve diše mirom i tišinom.

Jankovac (Foto: TZ Virovitičko-podravske županije, Matej Čepl)

Kako priroda i povijest stvaraju savršeni bijeg od svakodnevice

Već nakon kratke vožnje krajolik se mijenja. Ravnica ustupa mjesto valovitim šumama, a cesta vodi prema Parku prirode Papuk. Na Jankovcu, gdje je priroda još uvijek glavna režiserka, sve se vraća na početak: šumski putovi pod nogama, slap koji ne prestaje šumiti i jezero koje zrcali krošnje. Vožnja kanuom, planinarenje ili samo tišina šume, Papuk nudi reset za sva osjetila.

Jesen je posebno zahvalna za posjet, s vatrenim bojama krošnji i ugodnim temperaturama. Umjesto turističkih atrakcija ovdje se pronalazi nešto drugo. A to je osjećaj da je upravo ovo prostor u kojem čovjek ne mora raditi ništa, a opet osjeća da je ispunjen. U sporom veslanju kanuom ili jednostavnoj šetnji mnogi pronađu ono za čim u svakodnevici nesvjesno tragaju.

Geo info centar Voćin (Foto: TZ Virovitičko-podravske županije, Matej Čepl)

U Voćinu, gdje se Papuk polako spušta prema ravnici, smješten je Geo info centar, koji iznenađuje modernim postavom i načinom na koji komunicira geološku povijest regije. Ovdje su drevne stijene i fosili pretočeni u tehnologiju. Uz VR naočale i interaktivne ekrane moguće je "putovati kroz vrijeme". I dok odrasli upijaju priče o davno ugaslim vulkanima, djeca istražuju svijet s neviđenim uzbuđenjem.

Kako dan odmiče, povratak uz rijeku Dravu donosi novu vrstu tišine. U Noskovcima, okružen gustim zelenilom, nalazi se Posjetiteljski centar "Dravska priča". Nekadašnji plemićki ljetnikovac danas udomljuje rode, sove, kornjače i znatiželjne posjetitelje. Uz bicikle, šumske staze, edukativne točke i stručno vodstvo moguće je uroniti u svijet u kojem Drava nije samo rijeka, nego živi organizam koji priča, diše i podučava.

Doživljaji za cijelu obitelj: od adrenalinskih zipline vožnji do interaktivnih edukativnih centara

Jedinstven doživljaj donosi i vožnja duž Zelene rute, područjem koje obuhvaća UNESCO-ov rezervat biosfere Mura – Drava – Dunav. Rijetka i ugrožena staništa, rukavci, poplavne šume i nevjerojatna raznolikost ptica čine ovu regiju draguljem europske prirodne baštine.

Promatrati orla štekavca kako kruži iznad Drave ili ugledati riječne kornjače dok se sunčaju na obali, to su trenuci koji podsjećaju koliko malo zapravo treba za veliko oduševljenje.

Oni koji požele pogledati krajolik iz druge perspektive, mogu to učiniti ziplineom iznad Radlovca kod Orahovice. Iako traje svega nekoliko sekundi, osjećaj slobode i pogleda koji puca na prirodu ostaje puno duže.

Na kraju vikenda, prije povratka kući, vrijedi zastati i u Grabrovnici, u rodnoj kući Petra Preradovića. Uređena kao suvremeni interpretacijski centar, ova kuća-poezija donosi uvid u život i djelo pjesnika, ali i u duh vremena u kojem je stvarao. U Virovitici, pak, šetnja uz obnovljeni dvorac Pejačević i nekoliko trenutaka u gradskom parku zaokružuju dojam o regiji koja zna očuvati svoje nasljeđe, ali ga i pretvoriti u iskustvo dostupno svakome.

A kad dođe vrijeme za predah uz dobar zalogaj, cijela regija postaje kulinarska pozornica. U dvorcu Janković, primjerice, poslužuju se slastice i vina s lokalnim potpisom, a u okolici se lako pronađu restorani i OPG-ovi gdje domaća kuhinja spaja tradiciju i kreativnost. Od bogatih čobanaca i jela "na žlicu" do sezonskih deserata i slavonskih klasika. Hrana je ovdje dio doživljaja, prilika da se okusi priča ovog kraja. I to polako, s guštom i iz punog tanjura.

Usporite i udahnite: Savršeni weekend getaway za sve koji vole prirodu, kulturu i dobar zalogaj (Foto: TZ Virovitičko-podravske županije, Hrvoje Jurić)

Jesen kao savršeno doba za posjet

Jesen u ovom kraju donosi spektakl boja, miris pečenih kestena, tišinu šuma i čudesne staze. Sve zajedno zvuči kao savršen recept za opuštanje i dodatni razlog zašto ga posjetiti baš sada. Blizina Zagreba, Osijeka i drugih većih gradova čini Virovitičko-podravsku županiju idealnom destinacijom za vikend-izlet. Obiteljski, romantično ili aktivno, sadržaja ima za svaki profil putnika.

Ovdje, u kraju gdje se plemićka elegancija stapa s divljom prirodom, a kultura i edukacija dolaze s osmijehom i srcem, vikend zaista postaje više od običnog bijega od obveza i svakodnevice. Postaje povratak sebi; kroz priče, krajolike, okuse i mir koji ćete još dugo nositi sa sobom.



