Osmo predavanje ovogodišnje Putničke klase vodi nas u Latinsku Ameriku, u predvečerje pandemije koja je nakratko sve putnike prikovala uz kućni prag. Naš vodič bit će Martina Divić, a za vjerno prenošenje kolorita Meksika, Gvatemale, Nikaragve, Kostarike i Kolumbije na platno CeKaTe-a zadužen je Martinin životni i putnički partner Toni Vranješ.

Martina Divić ne može se zvati putnikom na način na koji se tom imenicom definiraju neki naši prethodni gosti. Sebe je vidjela prije kao pravnicu nego putnicu, sve dok se u njezin život nije uvukao Toni Vranješ i poveo je u Mauritaniju, Zapadnu Saharu i još pokoju destinaciju idealnu za putnike-početnike.

Putovanja su Martinin hobi, zabava, aktivnost kojoj posvećuje slobodno vrijeme, a ne opsesija, utrka ili pozornica. Zato su njezini utisci s putovanja lišeni potrebe za klikovima, neopterećeni izgradnjom karijere putnice i zbog toga često objektivniji i upečatljiviji.

Martina je od onih ljudi koji putuju polako, koji ne broje već upijaju, a to upijeno ona izbacuje iz sebe u formi putopisnih priča. I to na sjajan način. Nije ni čudo što je jedna od rijetkih osoba o čijim su zapisima s putovanja pohvalno pisali ne samo putopisci već i priznati hrvatski književnici poput Miljenka Jergovića, Želimira Periša, Ivice Prtenjače, Nebojše Lujanovića…

Martina svoja putovanja slikovito opisuje prvo na vlastitom blogu, a potom i u knjigama, pa će tako ovo predavanje i biti i svojevrsna najava njezine druge putopisne knjige „Tamo gdje duga dobiva boju“. Za prvu, „Ne postoji sutra u Atru“, s pričama iz Afrike, pobrala je pohvale publike i kritike i osvojila nagradu Hrvatskog festivala putnika za najbolji putopis 2022.

Ovih nekoliko redaka i fotografija neće vam puno reći o Martini Divić, ali mi vam najozbiljnije kažemo da se isplati doći u CeKaTe 30. listopada i upoznati Martinu uživo.

