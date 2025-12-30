Galerija 1 1 1 1 Udruga Vinistra vrlo uspješnu godinu završila je nastupom na prestižnom Decanter Fine Wine Encounteru u Londonu i studijskim putovanjem u poznate vinogradarske regije francuski Alsace i njemački Mosel.

Podsjetimo, Vinistra je ove je godine po uzoru na poznata svjetska ocjenjivanja visoko podigla standarde na tradicionalnom ocjenjivanju vina i jakih alkoholnih pića te Svijetu malvazija, dok su istarske malvazije briljirale na prestižnom Decanter World Wine Awardsu (DWWA).

Ni dva tjedna nakon objave rezultata londonskog ocjenjivanja, Vinistra je u suradnji s Decanterom u Umagu drugu godinu za redom uspješno organizirala Decanter 2025 Winners Showcase by Vinistra, predstavivši najbolje ocijenjena vina iz cijele Hrvatske, koja je s ukupno 256 medalja zasluženo zauzela 8. mjesto na svijetu.

Što je najvažnije, istarski vinari zadovoljni su aktualnom berbom i najavljuju odlična vina pa vinski svijet jedva čeka novi En Primeur zakazan za 2. veljače u zagrebačkom hotelu Esplanade.

En Primeur - 3 (Foto: Merlo De Graia)

Manifestacija koju s nestrpljenjem iščekuju vinski profesionalci, ugostitelji i ljubitelji vina i ove godine okupiti će sedamdesetak proizvođača istarske vinske scene s fokusom na malvaziju i nekoliko njihovih kolega s Kvarnera koji će predstaviti žlahtinu.

En Primeur već godinama ima posebno mjesto na hrvatskoj vinskoj karti – riječ je o konceptu preuzetom iz Francuske, koji omogućuje kušanje vina u najranijoj fazi razvoja i daje prvi uvid u potencijal berbe. A razloga za optimizam ove godine itekako ima.

„Vinogradarska sezona protekla je gotovo idealno, berba je bila odlična, a vinari najavljuju vina iznimne svježine, ravnoteže i aromatike. Upravo zato En Primeur 2026. nosi dodatnu težinu – struka će već početkom veljače u Zagrebu dobiti odgovor na pitanje koliko su velika očekivanja opravdana“, istaknuo je Luka Rossi, predsjednik Vinistre, udruge vinogradara i vinara Istre na godišnjoj Skupštini na kojoj je predstavljen ambiciozan plan rada za 2026.