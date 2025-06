Galerija 6 6 6 6 Slikoviti bistro Market u strogom centru Zagreba (Gundulićeva 13) ugostio je 26. izdanje 'Vina uz žlicu', autorskog eno-gastro projekta Renate Cisar i Mustafe Topčagića, novinara i zaljubljenika u vino i gastronomiju.

Bistro Market je prije šest godina otvorio Fran Ćurković, mladi bankar koji se gastronomijom bavio hobistički, ali je stvar postala ozbiljnija kad je na jednom street food događanju njegova dekonstruirana sarma postala pravi hit. Tada se odlučio na riskantan potez, dao otkaz u banci, posudio novce od obitelji i prijatelja te unajmio lokal u Gundulićevoj ulici želeći ponuditi dobru hranu po pristojnim cijenama. Pandemija koronavirusa, koja je obilježila njegov ugostiteljski početak, nikako mu nije išla na ruku, ali se ipak uspio izboriti za poziciju omiljenog gastro okupljališta mlađih poslovnih ljudi. Ubrzo su Market prepoznali i turisti, pa se u bistrou svakodnevno može čuti konverzacija na nekoliko jezika. Kako se posao širio, Ćurkoviću se, kao suvlasnik, pridružio hvarski ugostitelj Antoni Jurica, a kuhinja je već pet godina pod čvrstom rukom chefa Gorana Stanisavljevića, koji je u rodnom Rovinju učio od najboljih poput Toma Gretića.

Prva maštovita izvedba već se pokazala s finger foodom, kojim su dočekani uzvanici iz medija, a to je bio Spring soparnik s domaćim umakom. Uz trokutaste zalogajčiće bogato nadjevene blitvom uživalo se u pjenušcu Iskra brut iz zagorske vinarije Najman. Bilo je to njegovo premijerno predstavljanje nakon što je s 92 boda osvojio srebrnu medalju na dodjeli Decanterovih nagrada što je Dragutinu Najmanu veliko priznanje za rad i trud iako je odranije 'pretplaćen' na Decantere. I ne samo to - njegov pjenušac najbolje je od Decantera ocijenjeno pjenušavo vino na području kontinentalne Hrvatske. Proizveden je tradicionalnom metodom od pinota crnog i proveo je dvije godine na kvascima, bez dodavanja ekspedicijskog likera. Za njegovo spravljanje, uz vlasnika vinarije, najviše je zaslužan enolog Miodrag Hruškar, koji već 15 godina surađuje s obitelji Najman u njihovoj boutique vinariji u Martinkovcu kod Varaždinskih Toplica. Pjenušac iskra je baš takav, iskričav i energičan, naglašene svježine, sekundarnih nota bobičastog voća i livadnog cvijeća, a dobio je još jedno, neformalno priznanje. Naime, eno-gastro novinari na svakom eventu 'Vino uz žlicu' proglašavaju najbolji pairing hrane i vina, a sada se prvi put dogodilo da to ne bude neko od jela na žlicu nego welcome zalogajčići - Soparnik i Najmanov pjenušac.

Druženje u bistrou Market nastavljeno je uz odabrane rakije destilerije Kotal iz Cerovlja u Istri. Ova destilerija proizvodi rakije 'drugačije od drugih', a drže se stare obiteljske recepture koja se prenosi s koljena na koljeno. Vlasnik Armando Lušetić uzvanicima je predstavio Kičicu, Kuš, Lozu Barik, Rudu i Travaricu. Kičica, spravljena od crvenog kantariona, izrazito je gorkog okusa i dobar je lijek za želudac, Kuš je rakija od kadulje, vrlo aromatična i prirodni je antibiotik, Loza Barik odležana je u malim bačvama slavonskog hrasta, bogatih je aroma drva i začina, Ruda je blago gorkog okusa i izvrsna kao aperitiv i digestiv, Travarica je bez boje i kuhana prema staroj recepturi s više od deset ljekovitih trava. Rakije Kotal poznate su i kao 'medežije' (lijekovi) te u njima nema kemije niti umjetnih sastojaka. Trave i aromatično bilje beru se ručno i, dodaje Lušetić, svaka je boca prošla kroz njihove ruke što najbolje potvrđuje iznimnu kvalitetu ovih rakija.

Potom je Zoran Kalčić iz Vrsara u Istri predstavio svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje Kalčić.Tako su uzvanici, uz fini domaći kruh od kiselog tijesta (sourdough) koji svakodnevno peku u bistrou Market, imali prilike kušati Bužu, Leccino, Istarsku bjelicu i Selekciju (idealna kombinacija sorti istarska bjelica, buža i rožinjola). Obitelj Kalčić počela se baviti maslinarstvom te proizvodnjom i prodajom maslinovog ulja još 1997. godine. Njihov je nasad od nekadašnjih 120 stabala narastao u impozantni maslinik od tisuću stabala na 3,5 hektara površine. U proizvodnji maslinovog ulja koriste suvremenu tehnologiju, kaže Zoran Kalčić, pa je tako, uz kontinuirani rad i trud, i kvaliteta ulja svake godine rasla. O vrhunskoj kvaliteti ovih maslinovih ulja govore brojne osvojene nagrade i priznanja, ali i zadovoljni kupci koji im se uvijek iznova vraćaju.

Domaći njoki punjeni sirom prvo su 'konkretno' jelo koje je došlo na stolove na kojima je uzvanike dočekala Šoškić Graševina 2024 s Plešivice. Lagano pikantno jelo, kakvo bi se moglo svidjeti i vegetarijancima, fino se uklopilo uz voćnu i svježu Graševinu iz linije 'Taste of Terroir'. Karakteristično je za prošlogodišnju berbu da je na Šoškićevu položaju Rebri grožđe graševine obrano nikad ranije - u kolovozu, a vino pušteno u prodaju već u prosincu. Graševina je pravo utjelovljenje tradicije Dvorskih vina Šoškić, koja se može pohvaliti dubinom i karakterom. Birani grozdovi najprije fermentiraju u inox tanku, čime se očuvaju čistoća okusa i mirisa, a potom tri mjeseca odležavaju u velikim drvenim bačvama, zadržavajući vibrantan voćni karakter i svježinu. Zanimljivost je da su Šoškićevi vinogradi nastali na području gdje je nekad bilo ladanjsko imanje 'oca domovine' dr. Ante Starčevića. 110 godina kasnije zagrebački elektrotehničar Siniša Šoškić svoj vinarski hobi odlučio je pretvoriti u posao i tu zasadio prve vinograde, čime počinje pisati novi dio povijesti.

Uz Otvoreni raviol a la pileći paprikaš, jedne od posebnih kreacija chefa Gorana Stanisavljevića, točeno je i zaista posebno vino - Galić Chardonnay 2021, rađen sur lie metodom. Josip Nikić, voditelj prodaje u kutjevačkoj vinariji Galić, pojasnio je da je Chardonnay iz te berbe drugačiji od prethodne, ističući se po voćnim notama marelica i jabuka s primjesama vanilije. Vino je odležavalo devet mjeseci u barrique bačvama, potom se 'odmaralo' u inoxu, onda dodatno 'smirilo' u bocama. Tako su očuvani bogatstvo i punoća okusa, stvarajući vrlo moderno i karakterno vino. Chardonnay je izvrsno popratio pikantnost Otvorenog raviola koji je pripremljen na jušni način, poput istarskog žgvaceta. Vino je proizvedeno u jednoj od najsuvremenijih hrvatskih vinarija Galić, koja se za relativno kratko vrijeme izborila za dominantno mjesto na tržištu. Rezultat je to posvećenosti kvaliteti i ljubavi prema ručno ubranim grozdovima na 60 hektara vinograda. A sve je počelo od malog vinograda obitelji Josipa Galića i hektara glasovitoga 'Lermanovog vinograda' u blizini kapelice sv. Vida iznad Požege...

Sljedeća u tanjurima bila je Pašticada a la Market, koja je specijalitet kuće, ali nije rađena od buta nego od dva dana kuhane juneće koljenice. No, u njoj su prisutni svi začini kakvi su i u klasičnim dalmatinskim pašticadama, pojasnio je sous chef Filip Lacović, zadužen ove večeri za sve izvedbe u kuhinji. Cabernet sauvignon 2019 iz vinarije Zlatno brdo izuzetno je dobro parirao ovom jelu bogatih okusa s čime se složio i sommelier Tomo Jakopović, koji je predstavio ovo vino s, kako je rekao, čvrstim otiskom terroira. Grožđe s položaja Zmajevac u Baranji odlikuje se visokim sladorima i kiselinama, što je dobra pretpostavka za dugogodišnju trajnost vina. Vinarija Zlatno brdo još uvijek je mlada da bismo doznali pravi potencijal vina za odležavanje. Tim vinarije ne pristaje na kompromise, pa ako nisu zadovoljni kvalitetom grožđa, Cabernet sauvignon ne proizvode svake godine. Sudeći prema kušanom, berba 2019. godine bila je izuzetna. Vino je tamno rubin boje, iznimno voćno s aromama šljive i bobičastog voća. Osjeti se i okus vanilije uz miris dimljene začinske paprike. Reklo bi se - pravi predstavnik Baranje.

Luka Radiček, glavni enolog i voditelj proizvodnje slovenske vinarije Puklavec Family Wines, predstavio je vino koje pretendira da postane hit ljeta, ne samo u Deželi nego i Lijepoj našoj te na drugim tržištima. U vinariji Jeruzalem Ormož, koja posluje u sklopu Puklavec vinske grupacije, proizveli su Rumeni muškat 2024 (po hrvatski: Žuti muškat) koji ima samo 6 % alkohola. Grožđe muškata obično daje oko 10,5 % alkohola, ali je metodom zaustavljene fermentacije alkohol smanjen na 6 % čime se želi pratiti svjetski trend uživanja u manje alkoholnim pićima pogotovo među mlađom generacijom. Enolog Radiček našalio se da izvrstan osvježavajući Tiramisu, koji je poslužen kao desert, sadrži više alkohola od njihova Rumenog muškata. Radiček je, inače, Zagrepčanin, koji se već dokazao u dvije velike hrvatske vinarije, ali je njegov talent zamijećen i s druge strane Drave. Vina brenda Jeruzalem Ormož dobro su znana na hrvatskom tržištu, gdje godišnje ostvare prodaju u vrijednosti skoro 2 milijuna eura. Nakon Nizozemske, Hrvatska im je najznačajnije izvozno tržište, a njihove žute etikete već desetljećima su prepoznatljive u našim supermarketima i restoranima.

Bilo je ovo posljednje ljetno izdanje 'Vina uz žlicu' s kojeg duet Cisar/Topčagić poručuje: 'Vinarima želimo uspješnu berbu, a ugostiteljima puno dobrih recepata, bogatog uroda i kvalitetnih namirnica na jesen, kada se s našim eno-gastroljupcima opet vidimo na nekom drugom mjestu.

