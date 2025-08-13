Agua fresca je meksički "penicilin" protiv nemilosrdnih vrućina, a navodno su još i Asteci otkrili slast i ljekovitost tog napitka. Sve što trebate za svježu vodu jest voće prema izboru, voda i malo šećera prema želji, ali recept možete zakomplicirati povrćem, jestivim cvijećem, začinima ili dodatkom alkohola poput ruma ili votke. No ideja je da meksička voda bude lagana, pitka i otjera žeđ. Zbog toga se nerijetko dodaju listići mente i malo soka od limete. Voda od krastavaca (agua de pepino) je ultimativno osvježenje koje nam je zapelo za oko i ne samo radi finog okusa.

Zašto je krastavac zdrav? 

Krastavci obiluju kalijem, koji pomaže u snižavanju visokog krvnog tlaka te tako štiti srce i krvožilni sustav. Sadrže flavonoide, lignane i triterpene koji imaju protuupalni učinak, ali i smanjuju glavobolje. Poboljšavaju probavu i izvrsno hidriraju organizam pa se nameću kao sjajan dodatak svakom ljetnom jelu.

Za meksičku vodu s krastavcem trebat će vam i limun ili limeta, prema želji šećer, med ili agavin sirup. Za više okusa dodati možete i prstohvat soli. Agua fresca je najbolja kada se pije isti dan kada se napravi, ali u hladnjaku može trajati i do 2-3 dana.

Agua fresca - sastojci:

  • 2 velika krastavca
  • 1,5 dl soka od limuna
  • 1 žlica šećera ili meda
  • 5 do 6 šalica hladne vode
  • kockice leda

Po želji:

  • kriške krastavca i limuna za ukras
  • listići mente za ukras
  • 1 prstohvat soli za pojačavanje okusa

Agua fresca - priprema:

  1. Nasjeckani, očišćeni krastavac dodajte u posudu sa sokom limuna i šećerom te dovoljno vode da prekrije krastavac. Miksajte dok ne postane potpuno glatko.
  2. Stavite fino cjedilo iznad velikog vrča ili velike zdjele, a zatim procijedite smjesu u njega. Bacite preostalu pulpu.
  3. Dodajte kockice leda i preostalu vodu te dobro promiješajte. Kušajte i po želji prilagodite količinu soka od limuna ili šećera. Vrč i čaše za posluživanje možete ukrasiti s nekoliko kriški krastavca i listovima mente. Poslužite ohlađeno ili spremite u hladnjak do upotrebe.

