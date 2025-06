Galerija 1 1 1 1 Plaža Fteri na Kefaloniji u Grčkoj smatra se jednom od najljepših na svijetu. Oni koji su je imali prilike posjetiti ne čude se što ju je internetska stranica World's 50 Best Beaches ove godine stavila na četvrto mjesto najljepših na svijetu.



Plaža Fteri skrivena je od pogleda – nalazi se okružena dramatičnim bijelim liticama i bujnom vegetacijom u osamljenoj uvali. Mjesto je to zapanjujućeg prirodnog kontrasta gdje se bijeli pijesak i sitni šljunak susreće s kristalno čistim Jonskim morem savršenim za kupanjem.



S obzirom na to da se nalazi na relativno izoliranom mjestu i do nje nije lako doći – na njoj nema rijeke turista kao na sličnim popularnim mjestima u Grčkoj i na Mediteranu. Iako, najveći broj ljudi ovdje ćete naći u srpnju i kolovozu kada temperature zraka dosežu 30 Celzijevih stupnjeva.

Kontrast bijelog pijeska i tirkiznog mora je savršen (Foto: Shutterstock)

Izuzev brodom, do plaže Fteri možete doći samo pješačeći – najbliže iz smjera Zole. Poluprohodna strma staza od otprilike 4,5 kilometara umjereno je zahtjevna, a preporučuje se da koristite aplikacije poput AllTrails ili Wikiloc kako se ne biste izgubili.

Zbog izazovnog terena i guste vegetacije, ljudi se često pogube. Preporučljivo je i da ponesete kvalitetne gojzerice i dosta vode kako biste stazu uspješno prepješačili.

Štoviše, sa sobom ponesite sve potrebne sitnice za boravak na otvorenom – od kreme za sunčanje do vode i hrane. Na plaži nema nikakvih sadržaja, pa se za sve morate unaprijed sami pobrinuti.



Isto tako, važno je plažu ostaviti čistom i besprijekornom – baš onakvom kakvu ste je našli.

