Galerija 1 1 1 1 Vinski grad posljednjih 10 godina neizostavni je dio varaždinskog Špancirfesta, pa već tradicionalno nakon Zagreba i Pule, mnogima omiljeni vinski festival stiže podno tvrđave Starog grada Varaždina od 21. do 31. kolovoza.

Posjetitelje tradicionalno, uz predivan ambijent Starog grada, očekuje vrhunska ponuda preko 350 vinskih etiketa s naglaskom na lokalne vinarije, ali i ponuda vina iz cijele regije, vrhunski kokteli i slasni zalogaji koji će u popodnevnoj i večernjoj atmosferi dodatno začiniti uživanje u vinu.

Vinarije koje će biti dio ovogodišnjeg Vinskog grada u sklopu Špancirfesta s područja Hrvatske su Benvenuti, DeMar, Fakin, Galić, Iločki podrumi, Iuris Winery, Jakopić, Jeruzalem Ormož, Josić, Simčić (Karol&Igor&Marijan), Kopjar, Kostanjevec, Kotolenko, Krauthaker, Vinarija Kutjevo, Lovrec, Markota, Radgonske gorice, Rossi destilerija, St Jerome, Statera Kotolenko, Štampar, Tigeli i Tomšić. Iz Sjeverne Makedonije vinarija Tikveš te franuski Lillet i talijanska Astoria.

Posjetitelje također očekuje i veliki izbor koktela na kućici Cocktails by Roto te Martini Fiero kućici s osvježavajućim Martini Fiero & Tonic – koktelom koji je već osvojio posjetitelje Vinskog grada u Zagrebu.

Dobra vijest za sve posjetitelje je da Martini svakog dana s besplatnim koktelom časti prvih 200 posjetitelja Vinskog grada. Uz koktele i brojna vina, ne izostaje ni ponuda hrane, Mrav Burger priprema svoje poznate sočne burgere i još poneka iznenađenja na svom meniju, a sirne plate i ove godine priprema Vindija.

Vinski grad - 3 (Foto: PR)

Kreativne radionice

U svom programu organizatori Vinskog grada su i ove godine pripremili program kreativnih radionica koje će dodatno upotpuniti uživanje, a prekrasan ambijent Starog grada biti će sjajna inspiracija svim kreativcima. Ulaznice za radionice dostupne su ovdje .

Vinski grad otvara vrata dan ranije

Važno je naglasiti da, iako Špancirfest počinje u petak 22. kolovoza, Vinski grad svoja vrata otvara dan ranije, u četvrtak 21. kolovoza u 18 sati, a posjetitelje prvog dana očekuje sjajna atmosfera i poneko iznenađenje.

Radno vrijeme Vinskog grada svakog dana je od 18 sati pa sve do 01 iza ponoći, a petkom i subotom do 02 h. Podsjetimo, pri dolasku u Vinski grad potrebno je unajmiti staklenu vinsku čašu za 5 eura, a plaćanje konzumacije na vinskim kućicama isključivo je kartično.

Sve informacije o Vinskom gradu pogledajte na društvenim mrežama Vinarta

