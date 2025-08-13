Dok svi putevi vode prema moru, predlažemo da kontra svih struja i valova krenete prema kontinentu. Kroz polja i šume, ili živopisnim naseljima, ugodnom vožnjom zastanite na najljepšoj obali Save, u Brodsko – posavskoj županiji. Destinacija koja živi s rijekom Savom stvarajući suživot rijeke i obale koji određuje ritam življenja i ritam odmora.

Skice doživljaja

Kad ste već otvorili novu knjigu putovanja, sigurno nastavite pisati uz pomoć Ivane Brlić Mažuranić. Njezina kuća u Slavonskom Brodu biti će vam dobar putokaz i sigurna inspiracija. Uz riječi, nekako prirodno, često ide glazba. Muzej tambure, jedini u Hrvatskoj, tanke žice ljubavi razvukao je u Tvrđavi Brod. Slavonci, punih srca, nisu ovdje stali u svom umjetničkom izražavanju. Galerija Ružić slijedeće je odredište u sigurnom hladu među debelim zidovima impresivne Tvrđave Brod. Ostanite u istom poglavlju umjetnina i krenite prema Vrpolju. U Spomenu domu Ivana Meštrovića očekuju vas impresivna djela jednog od najvećih hrvatskih umjetnika.

Umorni? Ma, ne! Tko se može umoriti od ljepote? Ali, možda ste gladni. Sad tek možete gdje vam srce želi. Sikirevci, Garčin, Bukovlje, Brodski Stupnik, Stara Kapela…Da, možete i sve jer niz, osim što nije slučajan, ujedno je i nemoguć odabir. Odabrati možete bilo što, samo ne možete jedno. Nekako je nemoguće. Kao vodič donosimo Okuse Graničarskog Posavlja.

U društvu i veselo

Brojna događanja u Brodskom Posavlju imaju puno različitih sadržaja, ali jednu zajedničku misao vodilju – druženje. Događanja su prigoda za druženje s prijateljima, šetnju, pjesmu, ples i opuštanje. Tijekom godine, od zime do zime, diljem županije održavaju se brojne manifestacije za svačiji ukus i interes. Gastro, vinske, folklorne i zabavne, manifestacije uvijek mogu biti dio, ali i povod vašeg putovanja.

Gastro delicije, Ranč Ramarin (Foto: TZ Brodsko-posavske županije)

Jezerska ugoda

Idemo malo u hlad drveća, mjesta gdje su ljeta zapravo najljepša. Idemo u hladovinu okoliša jezera Petnja. Zeleni okoliš jezera Petnja nova je vizura destinacije. Od milja nazvano „Planinsko oko“ govori o kakvim je vizurama riječ. Spoj je dviju boja, zelene i plave, koje opuštaju sva osjetila, tijelo i duh. Uz jezero možete pješačiti i ribariti, a u jezeru se kupati. Sad kad ste dovoljno odmorni, spremni ste za eno – aktivni izazov. Uz Petnju ste shvatili da Brodsko Posavlje nije samo nepregledna ravnica iz usmene predaje. Slavonija je puna dinamike i spremna pružiti sve.

Jezero Petnja (Foto: TZ Brodsko-posavske županije)

Na obroncima avanture

Ako su uzvisine ono što želite – idemo u Meridianu Slavonicu, što bi značilo u Južnu Slavoniju, a u ovom slučaju, idemo biciklom u Brodski Stupnik, Novu Kapelu i Oriovac. Biciklističke staze vode usponima i padovima obronaka Dilj gore, a nagrada za aktivan i zdrav život su predivni pogledi i vino vinogorja Brodski Stupnik. Ako vam je dosta hodanja po zemlji i brdskih slavonskih visina, pobjegnite malo u zrak. Prije nego se vinete letjelicom do ptičje perspektive, za pravu avanturu u kontroliranim uvjetima uputite se u Adrenalinsku šumu Bebrina. Tu ste negdje „ni na nebu ni na zemlji“ i ta putanja traje 243 metra. Kada vještim pokretima savladate sve prepreke i u sred Slavonije otkrijete planinara u sebi, odmorite se na vidikovcu s pogledom na Jelas polje.

Adrenalinska šuma Bebrina (Foto: TZ Brodsko-posavske županije)

S pticama

Na Ranču Ramarin pokazati će vam ljepote iz zraka, u panoramskom razgledu sportskim letjelicama. Na Ranču su i konji i sigurni treneri, možete i zajahati jer doživljaja vam u Brodskom Posavlju neće nedostajati. A ako vam ipak nedostaju mirne vode, na jezeru Ranča Ramarin čekaju kanui, pa u romantičnom miru sutona zaveslajte. Za nešto življi završetak još jednog dana u Graničarskom Posavlju, posjetite Promenadne koncerte u Novoj Gradiški i u ritmu parka uživajte u divnim slavonskim, ljetnim predvečerjima.

Za kraj predlažemo „šećer tradicije“, posjet Staroj Kapeli. Skriveno i tiho, na nekoliko minuta od užurbane auto ceste, Stara Kapela stara je dama, pardon, Šokica. Kao nekakva Ivanina bajka, Stara Kapela je živa, svoja, otvorena, autentična i nezaobilazna.

Stara Kapela (Foto: TZ Brodsko-posavske županije)

I tako je destinacija „usput“ postala vaš novi cilj. Uvijek dobrodošli!

Logo (Foto: TZ Brodsko-posavske županije)