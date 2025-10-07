Galerija 3 3 3 3 Boravak u prirodi, a pogotovo na nekom izoliranom području podalje od gradskog asfalta i gužvi sjajna je ideja kada želimo pobjeći od problema i svakodnevnog stresa te se dubinski odmoriti. Vila Country Lady kod Plomina jedno je od takvih mjesta.



Ova seoska dama prostire se na 265 četvornih metara i tri etaže u zaseoku Kamenjari u Istri. Riječ je o kući staroj 200 godina koja je u potpunosti renovirana 2017. godine.



Pozicionirana je na prekrasnom mjestu, okružena je šumom, a "pogled s njezine terase je veličanstven," pišu zadovoljni korisnici na Airbnb-u preko koje se ista iznajmljuje za 230 eura na noć.

Kuća je okružena šumom i ima prekrasni pogled na more (Foto: Airbnb.com)

Vila obuhvaća četiri spavaće sobe za maksimalni smještaj osam osoba. Na raspolaganju vam je i prostrani dnevni boravak, kuhinja s blagovaonskim stolom i kupaonice.



Mjesto je izvrsno za opuštanje – čak i ako je kuća puna i imate društvo od 8 osoba, tu ima toliko prostora da vam neće nitko smetati, kaže jedan od korisnika u recenzijama na Airbnbu-u.

Dnevni boravak (Foto: Airbnb.com)

Oko kuće, naime, ima 1000 četvornih metara uređenog prostora, a koje uključuje prostranu terasu, bazen od 32 kvadrata sa slanom vodom, sunčalište s ležaljkama, vrt s mediteranskim biljkama, dječje igralište i sjenicu s opremom za roštilj.



Kad se zaželite mora, prošećite ili se odvezite do prve plaže koja udaljena otprilike pet kilometara.



Kako izgleda ova seoska dama izbliza i što sve nudi, provjerite u fotogaleriji na početku teksta.

100 metara od mora: Kuća na Pagu "usred ničega" u kojoj ćete se osjećati kao da ste sami na svijetu +6