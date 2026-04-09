Galerija 0 0 Program "Tura kultura" donosi niz vođenih obilazaka, predavanja i šetnji kojima se istražuje urbana povijest, arhitektura i manje poznate priče Zagreba. Kroz razgovore sa stručnjacima, obilaske institucija i šetnje gradskim četvrtima sudionici upoznaju slojeve gradskog prostora, od industrijskog i obrazovnog nasljeđa do urbanističkih koncepata koji su oblikovali suvremeni grad. Program je otvoren svima zainteresiranima za arhitekturu, povijest grada, urbanizam i svakodnevni život zagrebačkih kvartova, a sudjelovanje je besplatno i bez prethodnih prijava.

U petak, 17. travnja 2026. u 17 sati održat će se program „Tura kultura: Škola drvne tehnologije i šumarstva te Željeznički rasadnik“, s okupljanjem ispred ulaza u školu na adresi Savska cesta 86. Ovim posjetom sudionici će upoznati Školu drvne tehnologije i šumarstva, ustanovu koja na toj lokaciji djeluje više od sedam desetljeća, kroz razgovor s djelatnicima i obilazak školskih radionica. U nastavku programa predviđen je posjet napuštenom Željezničkom rasadniku uz Šetalište Jurija Gagarina, prostoru koji se djelomično koristi u edukativne svrhe, čime se otvaraju pitanja industrijske baštine i suvremenog korištenja gradskog prostora.

U petak, 24. travnja 2026. program se nastavlja cjelinom „Tura kultura: Građevinski giganti u jugoslavenskom poslovnom svijetu i njihovo nasljeđe u Zagrebu“. U 13 i 30 u Institutu za povijest umjetnosti (Ulica grada Vukovara 68) povjesničar Saša Vejzagić održat će predavanje o ulozi velikih građevinskih sustava u urbanom razvoju Zagreba u drugoj polovici 20. stoljeća. Nakon predavanja slijedi stručno vođena šetnja naseljima Trnsko i Siget pod vodstvom arhitektice Tamare Bjažić Klarin, s fokusom na urbanističke i društvene karakteristike tih prostora. Program se realizira u suradnji s projektom European Research Council (ERC) „Housing.yu“.

Sudjelovanje u svim programima je besplatno, prijave nisu potrebne, a programi će se održati bez obzira na vremenske uvjete.

Program "Tura kultura" održava se u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka, uz financijsku podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo.