Galerija 10 10 10 10 Kada se od 21. do 26. srpnja u Fužinama ponovno upale filmski projektori, ovo će malo mjesto u Gorskom kotaru još jednom postati velika pozornica pod otvorenim nebom. Cinehill i ove godine donosi više od stotinu nezavisnih filmova, atraktivne goste, radionice, koncerte i druženja koja će se iz kinodvorana prelijevati na obalu jezera, u šumu i na festivalske pozornice.

Festival će se najvećim dijelom održavati u festivalskom centru na Rakovom jarku, uz jezero Bajer, gdje će posjetitelje dočekati dva šatorska kina, glazbena pozornica, prostori za razgovore s gostima i festivalski kamp. Dnevne projekcije održavat će se i u kinu Golik, dok su večeri rezervirane za veliko kino na otvorenom pod branom u središtu Fužina.

Više od stotinu filmova u zelenom ambijentu

Ovogodišnji program okuplja nagrađivane drame, trilere, crne komedije i priče o odrastanju pristigle s velikih svjetskih festivala. Zajedničko im je bavljenje odnosom pojedinca i društva, skrivenim istinama, krizama i moralnim izborima, često uz dozu humora.

Među istaknutim naslovima je Minotaur, novi film kultnog ruskog redatelja i dobitnika kanskog Grand Prixa Andreja Zvjaginceva, zatim američka meta-komedija Tinejdžerski seks i smrt u Kampu Miasma s Gillian Anderson i Hannah Einbinder te Majka makedonske redateljice Teone Strugar Mitevske, s Noomi Rapace u naslovnoj ulozi.

Domaću kinematografiju zastupa Koke, crnohumorna mediteranska komedija Igora Jelinovića, dok regionalni dio programa donosi i filmove iz Srbije, Crne Gore i drugih zemalja. Publika će moći pogledati i filmove iz Poljske, Španjolske, Italije, Mađarske, Francuske i Meksika, pa će Fužine tijekom šest festivalskih dana postati mjesto susreta različitih jezika, kultura i filmskih poetika.

Velika filmska imena i program do kasno u noć

Posebni festivalski gosti bit će njemački oskarovac Edward Berger i regionalna glumačka zvijezda Zijah Sokolović, kojima će biti posvećene retrospektive. U programu su i razgovori s autorima, kratkometražni filmovi koji se natječu za nagradu CineCorto te radionice i sadržaji namijenjeni djeci.

Projekcije će počinjati već prijepodne i trajati do ponoći, a nakon što se ugase filmska platna, program se nastavlja uz glazbu. Ovogodišnju postavu predvodi Vojko V, dok će nastupiti i Cura i dečko, Idu Hobiti, Svebor Mihael Jelić te DJ-i Mario Kovač, Felver i Greenlight Collective.

Festival između šume i jezera

Posebnost Cinehilla nije samo u filmskom programu, nego i u ambijentu u kojem se održava. Umjesto gradske vreve i zatvorenih dvorana, publiku očekuju šuma, svjež planinski zrak i jezera koja ljeti postaju prirodno mjesto za odmor između projekcija.

Uz jezera Bajer i Lepenica nalaze se uređena mjesta za kupanje, a gorske plaže Čoha, Hunter i Lepenica dobra su opcija za jutarnje ili poslijepodnevno osvježenje. Hunter i Lepenica imaju i male beach barove, pa se festivalski dan lako može započeti kavom uz vodu, nastaviti kupanjem, a završiti večernjom projekcijom.

Što vidjeti između projekcija

Fužine su dovoljno male da se mnoge atrakcije mogu obići bez dužeg planiranja. Nekoliko minuta od središta mjesta nalazi se špilja Vrelo, stara oko tri i pol milijuna godina. Duga je tristotinjak metara, a njezina ravna staza bez stepenica omogućuje posjet obiteljima s djecom, starijim osobama i osobama smanjene pokretljivosti. Unutrašnjost špilje ispunjena je sigama, kamenim oblicima i vodom koja je tijekom milijuna godina oblikovala podzemni krajolik. Posjet ne traje dugo, pa se lako može uklopiti između dvije filmske projekcije.

Okolicu je moguće istraživati i turističkim vlakićem Fužine Express, koji vozi uz jezera i prema špilji. Oni koji žele više kretanja mogu prošetati stazama uz Bajer i Lepenicu, krenuti biciklom prema okolnim šumama ili odabrati neku od planinarskih ruta i vidikovaca.

Za posjetitelje željne adrenalina dostupne su quad i buggy ture, tubing i paintball u prirodnom okruženju, dok se nešto dalje od mjesta mogu posjetiti Šumska bajka i stari Vićićev most.

Ljetni bijeg bez gužve i sparine

Cinehill nije samo mjesto na kojem se nekoliko dana gledaju filmovi. To je festival na kojem dan može početi kupanjem u jezeru, nastaviti se razgovorom s redateljem, šetnjom kroz šumu ili ručkom s okusima Gorskog kotara, a završiti projekcijom pod zvijezdama i koncertom koji traje do kasno u noć.

Dok mnogi ljetni odmor još uvijek automatski povezuju s morem, Fužine nude drukčiji scenarij. Ovdje nema traženja slobodnog mjesta među ležaljkama, velikih gužvi ni teške sparine. Ima dovoljno prostora za filmove, prirodu, glazbu, dobru hranu i tišinu. Možda vam ovog ljeta more neće ni nedostajati. Jer nekoliko dana provedenih uz jezera, šumu i filmska platna moglo bi biti upravo ono ljeto koje vam je trebalo.

Više informacija o festivalu potražite na cinehill.eu.

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