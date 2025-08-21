Galerija 11 11 11 11 "Planinarski dom Kalnik ovog petka postaje mjesto najboljeg provoda u regiji. Spoj glazbe, koktela i dobre hrane diže naš Planinarac na potpuno novi level. DJ Fabian Jakopetz – jedno od poznatih imena zagrebačke DJ scene – stiže na Kalnik. Već više od 20 godina aktivno djeluje kao DJ, producent, radio voditelj i party organizator, a sada nam donosi prave club feelings u planinarskom okruženju“, kažu u Planinarskom domu Kalnik, koji je mnogima poznatiji kao Planinarac i dodaju:

"Posebna atrakcija večeri je i koktel majstor Josip Bradić iz Križevaca, dobro poznat po vrhunskim koktelima koje radi s posebnom strašću. Za Planinarac je osmislio signature koktele inspirirane Kalnikom: Kalnička roža, Bela IV i Stari grad. Ako ste ih već probali na našim prošlim eventima, znate da vas očekuje pravi užitak – a ovaj put kokteli, glazba i atmosfera idu na još višu razinu. Ponuda hrane bit će prilagođena tipu eventa: posluživat ćemo mini burgere i krumpiriće, a za vegane i vegetarijance pripremili smo veganski burger“.

Upad na party se ne plaća, a želite li produžiti užitak i ostati do jutra – i to možete, osobito ako vam se zalomi kakva Kalnička roža ili Bela IV previše. Noćenje s doručkom ćete platiti 25 eura, a ono bez doručka deset eura manje.

Planinarski dom Kalnik omiljeno je izletište priraslo srcu stanovnicima Križevaca i okolice, ali pristiže se do Planinarca i iz udaljenijih krajeva Lijepe Naše kako bi se protegnulo noge, uživalo u jednom od najljepših pogleda na Prigorje i guštalo u kuhinji koja nije tipična za planinarske domove. Osim klasika kao što su grah s kobasicama, domaće štrukle, pečenja i gulaši, u ponudi imaju i burgere, hrskavu piletinu pa i odojke i janjetinu kad se ukaže prilika.

Do Planinarca će vam trebati oko sat vremena vožnje od Zagreba - pronaći ćete ga nedaleko od Križevaca. Do doma vodi asfaltirana cesta, autom se dolazi sve do ulaza, a ispred doma nalazi se besplatan parking koji se dodatno proširuje i uređuje. Za one koji žele aktivniji pristup, postoje označene planinarske staze. O Planinarcu više doznajte ovdje.

