Na mjestu na kojem Neretva ulazi u Jadransko more, nadomak Ploča, u Kominu smjestio se raj za kitesurfere i sve one koji će to tek postati. Gotovo nestvarno dobri uvjeti, u takozvanoj hrvatskoj Kaliforniji, zaslužni su za to da se oni koji jednom otkriju to mjesto vraćaju u njega godinu za godinom.

Skok u maestral na dasci sa zmajem koji ondje gotovo neprestano puše diže adrenalin na način koji se ne može opisati riječima, ali se može iskusiti nedugo nakon poduke vještih instruktora.

Taj osjećaj slobode omogućuju upravo plitko ušće bez velikih valova, meki pijesak i maestral koji neumorno puše od svibnja do kraja rujna. Za sigurnost kitesurfera brine se lokalni klub Kiteboarding Komin Neretva. Klub organizira i malu školu u trajanju od tri dana, koliko je uglavnom potrebno da se nauče savladati daska, zmaj i vjetar.

U plesu zmajeva na plavom nebu uživati mogu i oni koji nisu vješti u sportu, uz čašu kakva osvježavajućeg pića u kafiću Komin, gdje ne nedostaje odlične glazbe, kao ni sjajne energije.