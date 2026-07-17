Galerija 4 4 4 4 Postoje događaji koje posjetiš jednom.

A postoje oni zbog kojih svake godine naviješ alarm, okupiš ekipu i posljednju subotu u kolovozu rezerviraš samo za njih.

Ideš i piješ upravo je jedan od njih.

Šesto izdanje manifestacije održat će se 29. kolovoza u Kaptolu, a prijave za dnevni program otvaraju se 20. srpnja u 12 sati putem stranice idesipijes.hr.

Tijekom dana sudionici će, podijeljeni u pet grupa i uz svoje domaćine, krenuti na deset kilometara dugu rutu obroncima Papuka. Nema žurbe, nema štoperice ni pobjednika. Ovdje se skupljaju uspomene, upoznaju novi ljudi i nazdravlja na svakom koraku.

Na ruti vas čeka 11 degustacijskih točaka, a svaka donosi novu priču i nove okuse. Kušat će se vina Vinarije Kaptol, Vinarije Pavlović, Vinarije Romić, Vinarije Perak i Vinarije Tandara, craft pivo Pivovare Kaptol, destilati Destilerije Šimić i Destilerije Castrum, osvježavajuća pića Taman, domaće delicije OPG-a Baka Ljuba i OPG-a Mikić, ukusni zalogaji Funky Fooda, a predah vas čeka u ŠRC-u Mala Bistra.

Kotizacija uključuje sve što vam treba za bezbrižan dan na Papuku – degustacije hrane i pića, službenu čašu s etuijem, pamučni ruksak, majicu, piće dobrodošlice i vodu tijekom cijele rute.

Manifestaciju organizira mlada ekipa okupljena u Udruzi Čaš’ca s ciljem promocije Kaptola, Papuka i lokalnih proizvođača. Njihov trud prepoznat je i nagradom Suncokret ruralnog turizma, jednim od najznačajnijih priznanja za razvoj ruralnog turizma u Hrvatskoj.

A kad posljednja grupa siđe s Papuka, priča se nastavlja u središtu Kaptola.

Na Trgu Vilima Korajca očekuje vas veliki večernji program uz Electric Corn, Opću opasnost i DJ Kuzzija, a koncert je potpuno besplatan i otvoren za sve posjetitelje.

Kotizacija za dnevni program iznosi 67 eura do 1. kolovoza, nakon čega raste na 69 eura. Prijave su otvorene do 14. kolovoza ili do popunjavanja svih mjesta.

Ako nas prošle godine nešto naučile, onda je to da se ne isplati čekati zadnji trenutak.

Čaše su spremne. Jesi li i ti?

Ideš i piješ - 2 (Foto: PR)

U Međimurju postoji rimski grad pod zemljom, a na jedan dan ponovno će oživjeti +7