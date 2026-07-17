Ana Grzunov je kreatorica Travel&LIVe platofrme - već godinama stvara sadržaj o obiteljskim putovanjima i izletima, a na društvenim mrežama je prati više od 100 tisuća osoba.

Nedavno je lansirala besplatni digitalni vodič kroz Zagreb, a koji je u svega 24 dana preuzelo više od 1000 ljudi.

Ovo nije vodič u kojem sam pokušala nabrojati baš svaku lokaciju u Zagrebu. Baš suprotno. Namjerno sam izostavila jako puno mjesta jer ovo nije popis svega što postoji – ovo je moj odabir, piše Ana na svojim društvenim mrežama.

U vodiču možete naći i itinerare za razgledavanje Zagreba s osobnim pečatom Ane Grzunov (Foto: Shutterstock)

U njemu su mjesta kojima se Ana sa svojom obitelj često vraća, mjesta koja su bezbroj puta obišli i koje potpisuje svojim imenom i prezimenom.

U vodiču se nalaze preporuke za izlete, restorane, muzeje i razne aktivnosti. Pronaći ćete i gotove itinerare za različite tipove dana u Zagrebu. Ono što ovaj vodič razlikuje od drugih sličnih materijala jest način na koji su informacije predstavljene – u ovom slučaju kroz kratke priče i legende koje roditelji mogu odmah ispričati svojoj djeci kako bi obilazak bio zanimljiviji i interaktivniji.

Što se sve nalazi u ovom vodiču kroz Zagreb provjerite sami - možete ga besplatno skinuti na svoje računalo preko ovoga linka .

Najbolja besplatna zabava ovog ljeta u Zagrebu: Kvartovi kulture su apsolutni hit metropole +11