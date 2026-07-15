Ovaj recept za spanakopitu s piletinom inspiriran je tradicionalnim grčkim specijalitetom, ali mu dodaje malo mesa i do kraja pojednostavljuje pripremu.
Sve se priprema u jednoj tavi i završava u pećnici ispod hrskavih kora za savijače. Nema slaganja red po red, samo skuhate nadjev i prekrijete ga korama. Rezultat je jelo koje podsjeća na spoj klasične spanakopite i kremaste pite s piletinom – idealno za obiteljski ručak ili večeru.
Spanakopita s piletinom - sastojci:
- 450 g svježeg mladog špinata
- 85 g maslaca, podijeljeno
- 680 g pilećih prsa ili pilećih zabataka bez kostiju i kože, narezanih na kockice
- sol
- svježe mljeveni crni papar
- 5 češnjeva češnjaka, sitno nasjeckanih
- 2 žlice glatkog brašna
- 120 ml pilećeg temeljca (po potrebi još malo)
- 120 ml vrhnja za kuhanje
- 170 g feta sira, izmrvljenog
- 3 mlada luka, sitno narezana
- 1 manja vezica svježeg kopra, nasjeckanog
- 6 do 8 listova kora za pite i savijače
Spanakopita s piletinom - priprema:
- U velikoj tavi ili tavi pogodnoj za pećnicu zagrijanoj na srednje jakoj vatri postupno pirjajte špinat dok potpuno ne uvene. Po potrebi ga dodajte u nekoliko navrata. Prebacite ga u cjedilo i dobro pritisnite žlicom kako biste uklonili što više tekućine.
- U istoj tavi otopite oko 30 g maslaca. Dodajte piletinu, posolite i popaprite te pecite oko 4 minute. Izvadite piletinu iz tave.
- Pećnicu zagrijte na 220 stupnjeva.
- U tavi otopite još 30 g maslaca.
- Dodajte češnjak i kratko ga pirjajte oko 1 minute.
- Umiješajte brašno i miješajte dok ne dobijete glatku zlatnu smjesu.
- Postupno ulijte pileći temeljac neprestano miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice.
- Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte nekoliko minuta dok se umak ne zgusne.
- U umak umiješajte fetu, mladi luk i kopar. Miješajte dok se sir djelomično ne rastopi i poveže s umakom.
- Vratite piletinu i špinat u tavu te sve dobro promiješajte. Ako je umak pregust, dodajte još malo pilećeg temeljca. Po potrebi dodatno začinite solju i paprom.
- Preostali maslac (oko 25 g) otopite.
- Svaki list kore premažite maslacem, lagano ga zgužvajte poput harmonike i rasporedite preko nadjeva u tavi.
- Ponavljajte dok cijela površina ne bude prekrivena korama.
- Pecite u pećnici oko 20 minuta, odnosno dok kore ne postanu zlatno-smeđe i hrskave.
- Poslužite toplo.
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