Ovaj recept za spanakopitu s piletinom inspiriran je tradicionalnim grčkim specijalitetom, ali mu dodaje malo mesa i do kraja pojednostavljuje pripremu.

Sve se priprema u jednoj tavi i završava u pećnici ispod hrskavih kora za savijače. Nema slaganja red po red, samo skuhate nadjev i prekrijete ga korama. Rezultat je jelo koje podsjeća na spoj klasične spanakopite i kremaste pite s piletinom – idealno za obiteljski ručak ili večeru.

Spanakopita s piletinom - sastojci: 450 g svježeg mladog špinata

85 g maslaca, podijeljeno

680 g pilećih prsa ili pilećih zabataka bez kostiju i kože, narezanih na kockice

sol

svježe mljeveni crni papar

5 češnjeva češnjaka, sitno nasjeckanih

2 žlice glatkog brašna

120 ml pilećeg temeljca (po potrebi još malo)

120 ml vrhnja za kuhanje

170 g feta sira, izmrvljenog

3 mlada luka, sitno narezana

1 manja vezica svježeg kopra, nasjeckanog

6 do 8 listova kora za pite i savijače Spanakopita s piletinom - priprema: U velikoj tavi ili tavi pogodnoj za pećnicu zagrijanoj na srednje jakoj vatri postupno pirjajte špinat dok potpuno ne uvene. Po potrebi ga dodajte u nekoliko navrata. Prebacite ga u cjedilo i dobro pritisnite žlicom kako biste uklonili što više tekućine. U istoj tavi otopite oko 30 g maslaca. Dodajte piletinu, posolite i popaprite te pecite oko 4 minute. Izvadite piletinu iz tave. Pećnicu zagrijte na 220 stupnjeva. U tavi otopite još 30 g maslaca. Dodajte češnjak i kratko ga pirjajte oko 1 minute. Umiješajte brašno i miješajte dok ne dobijete glatku zlatnu smjesu. Postupno ulijte pileći temeljac neprestano miješajući pjenjačom kako se ne bi stvorile grudice. Dodajte vrhnje za kuhanje i kuhajte nekoliko minuta dok se umak ne zgusne. U umak umiješajte fetu, mladi luk i kopar. Miješajte dok se sir djelomično ne rastopi i poveže s umakom. Vratite piletinu i špinat u tavu te sve dobro promiješajte. Ako je umak pregust, dodajte još malo pilećeg temeljca. Po potrebi dodatno začinite solju i paprom. Preostali maslac (oko 25 g) otopite. Svaki list kore premažite maslacem, lagano ga zgužvajte poput harmonike i rasporedite preko nadjeva u tavi. Ponavljajte dok cijela površina ne bude prekrivena korama. Pecite u pećnici oko 20 minuta, odnosno dok kore ne postanu zlatno-smeđe i hrskave. Poslužite toplo.

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