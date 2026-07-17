Mobilne kućice sve su popularniji izbor za ljetovanje jer spajaju opuštenu atmosferu kampiranja s udobnošću apartmanskog smještaja. Prostrane terase, blizina plaže, bazeni i brojni sadržaji za djecu čine ih posebno praktičnima za obitelji i veća društva. Među aktualnim ponudama koje donosi Crno jaje izdvojili smo četiri ideje za odmor u Vodicama, Podaci, Rovinju i Omišu.

Imperial Mobile Homes u Vodicama: Obiteljski odmor u borovoj šumi

Imperial Mobile Homes u Vodicama dobar su izbor za veće obitelji ili društva koja žele biti blizu mora, ali istodobno imati dovoljno prostora i privatnosti. Mobilne kućice nalaze se u sjeni borove šume, svega sedamdesetak metara od plaže, a mogu primiti do pet odraslih osoba i dvoje djece. Kućice imaju dvije odvojene spavaće sobe, dvije kupaonice, dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju i natkrivenu terasu stvorenu za zajedničke doručke i večernja druženja. Doručak u hotelu Imperial uključen je u ponudu, kao i korištenje otvorenog bazena, teretane, teniskih i multifunkcionalnih sportskih terena te dječjeg igrališta. Moguće je odabrati boravak od tri, pet ili sedam noćenja, a cijena ponude kreće od 790 eura. Više detalja o ponudi istražite ovdje.

Park Villas by Morenia: Luksuzne vile s privatnim bazenom na Makarskoj rivijeri

Za goste koji žele nešto luksuzniji odmor, Park Villas by Morenia u Podaci nude potpuno opremljene kamping vile s vlastitim grijanim bazenom. Smještene su u prirodnoj borovoj šumi uz šljunčanu plažu, a osmišljene su za boravak do četiri odrasle osobe ili četiri odrasle osobe i dvoje djece. Svaka vila ima dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, kuhinju, dnevni boravak i veliku natkrivenu terasu s ležaljkama. Najveća pogodnost je all inclusive usluga koja obuhvaća buffet doručak, ručak i večeru, pića uz obroke, poslijepodnevne zalogaje te korištenje all inclusive bara uz bazene. Obiteljima će posebno odgovarati dječja FUN zona s mini klubom, labirintom, toboganima, bazenom s lopticama i igraonicom za stariju djecu. U cijenu je uključen i poklon dobrodošlice, a cijena ponude kreće od 1216 eura. Više detalja o ponudi istražite ovdje.

Kamp Polari: Aktivno obiteljsko ljetovanje nadomak Rovinja

Kamp Polari nalazi se u mirnoj uvali nedaleko Rovinja, okružen morem, maslinama, čempresima i borovom šumom. Ponuda uključuje dvije noći u potpuno opremljenoj mobilnoj kućici Standard za do četiri odrasle osobe i dvoje djece. Kućica raspolaže s dvije spavaće sobe, dvije kupaonice, opremljenom kuhinjom, klimatiziranim dnevnim boravkom i privatnom terasom. U cijenu su uključeni posteljina, ručnici, završno čišćenje, Wi-Fi i parkiralište, kao i korištenje vanjskog bazena, animacijskog programa i popularnog Spray Parka. Kamp je poznat po brojnim sportskim i zabavnim sadržajima, restoranima, prirodnim plažama i stazi uz more kojom se do Rovinja može stići biciklom ili pješice. Cijena ponude iznosi 430 eura. Više detalja o ponudi istražite ovdje.

Kamp Almissa: Kraj ljeta na pješčanoj plaži u Omišu Kamp Almissa smješten je uz jednu od rijetkih velikih pješčanih plaža u Dalmaciji.

Zbog plitkog mora i sadržaja prilagođenih djeci posebno je zanimljiv obiteljima s manjom djecom. Ponuda uključuje dvije noći uz polupansion za dvije odrasle osobe i troje djece do pet godina. Gosti mogu odabrati mobilnu kućicu Adria Superior ili prostraniju Holiday Superior kućicu, ovisno o raspoloživosti. Kućice nude suvremeno uređen interijer, odvojene spavaće sobe, opremljenu kuhinju i veliku terasu za boravak na otvorenom. U ponudu su uključeni doručak i večera, korištenje vanjskih bazena, dječjih igrališta, sportskih terena, posteljine, ručnika, Wi-Fi-ja i parkirnog mjesta. Kamp dodatno nudi padel, tenis, vanjsku teretanu i brojne mogućnosti organiziranih izleta i aktivnosti. Cijena ponude iznosi 439 eura. Više detalja o ponudi istražite ovdje.

Na njoj se snimala i Odiseja: Plaža neobičnog oblika jedna je od najljepših pješčanih na Mediteranu +0